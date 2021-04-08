Настя Каменских сделала то, чего от нее не ждали: идея возникла спонтанно

О чем шоу "Девочки рулят"?

Идея реалити, говорит певица, возникла спонтанно. После череды трудностей и потерь, Настя нуждалась в перезагрузке - как на физическом, так и на ментальном уровне.

"Этот год был достаточно сложным как для меня, так и для моих любимых девочек - моей мамы Лидии и моей лучшей подруги Ани Андрийчук. Столько событий, столько новых непростых задач, трудностей и потерь, которые глубоко отпечатались в наших сердцах. В определенный момент случился надлом. Я решила, что нам нужна перезагрузка. Это было импульсивное решение, но очень желанное. Я верю в знаки судьбы. Знаю, что возникшее в тот момент желание бросить все и отправиться на другой край света, к океану, оказалось на самом деле спасением", - рассказывает NK.

Настя Каменских запустила шоу "Девочки рулят" (фото: пресс-служба NK)

Певица отправилась вместе с мамой Лидией Петровной и своей лучшей подругой Анной Андрийчук в Мексику, на коллективный ретрит. Их объединили общие цели: восстановиться после тяжелых событий и переживаний, отпустить прошлые неудачи и наполнить себя энергией, найти новый баланс, который поможет им вернуться домой с новыми силами.

NK всегда была открытой и искренней в общении со своими поклонниками, и слушатели уже успели соскучиться по видеоблогам Насти. Поэтому артистка фиксировала на видео все важные моменты этой поездки.

"Я хотела прожить этот ретрит вместе со своими поклонниками. Уверена, многие события и переживания отзовутся у них в душе. И возможно также помогут им справиться с собственными трудностями, вернуть вкус к жизни", - говорит певица.

Настя Каменских запустила шоу "Девочки рулят" (фото: пресс-служба NK)

События реалити разворачиваются в одном из самых красивых уголков мира - солнечном городе Тулум. Настя использовала формат digital-реалити, чтобы рассказать свою историю “здесь и сейчас”.

"Я не просто хочу показать все, что будет происходить вокруг, но и поделиться впечатлениями, эмоциями и переживаниями, один на один со зрителем. Это словно запись в дневнике трех девушек, которым, как и всем вам, порой бывает очень нелегко. Они также могут потерять силы и баланс, но всей душой стремятся найти гармонию и вернуть радость жизни. Вместе мы можем поддержать друг друга. Девочки точно поймут, что чувствует каждая из нас", - рассказала Каменских.

Что показала Настя в первом выпуске?

В первом эпизоде, который вышел 8 апреля, зрители увидят, как певица презентовала сюрприз своим ничего не подозревающим близким, и как на эту новость отреагировал ее муж. Как проходила подготовка к поездке? Что пережила певица накануне? Чем пришлось пожертвовать ради поездки?



Известно, что новые серии реалити "Девочки рулят" будут выходить каждый вторник и четверг на официальном канале NK в YouTube. Всего их запланировано 10.