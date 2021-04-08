Настя Каменських зробила те, чого від неї не чекали: ідея виникла спонтанно

Про що шоу "Девочки рулят"?

Ідея реаліті, каже співачка, виникла спонтанно. Після низки труднощів і втрат, артистка потребувала перезавантаження - як на фізичному, так і на ментальному рівні.

"Цей рік був досить складним як для мене, так і для моїх улюблених дівчаток - моєї мами Лідії та моєї найкращої подруги Ані Андрійчук. Стільки подій, стільки нових непростих завдань, труднощів і втрат, які глибоко закарбувалися в наших серцях. У певний момент трапився надлом. Я вирішила, що нам потрібне перезавантаження. Це було імпульсивне рішення, але дуже бажане. Я вірю в знаки долі. Знаю, що бажання, яке виникло в той момент - кинути все і відправитися на інший край світу, до океану, виявилося насправді порятунком", - розповідає NK.

Настя Каменських запустила шоу "Девочки рулят" (фото: прес-служба NK)

Співачка відправилася разом з мамою Лідією Петрівною і своєю кращою подругою Ганною Андрійчук в Мексику, на колективний ретрит. Їх об'єднали спільні цілі: відновитися після важких подій і переживань, відпустити минулі невдачі і наповнити себе енергією, знайти новий баланс, який допоможе їм повернутися додому з новими силами.

NK завжди була відкритою і щирою у спілкуванні зі своїми шанувальниками, і слухачі вже встигли скучити за відеоблогам Насті. Тому артистка фіксувала на відео всі важливі моменти цієї поїздки.

"Я хотіла прожити цей ретрит разом зі своїми шанувальниками. Впевнена, багато подій і переживання відгукнуться в їхній душі. І можливо, також допоможуть їм справитися з власними труднощами, повернути смак до життя", - каже співачка.

Настя Каменських запустила шоу "Дівчата рулять" (фото: прес-служба NK)

Події реаліті розгортаються в одному з найкрасивіших куточків світу - сонячному місті Тулум. Настя використовувала формат digital-реаліті, щоб розповісти свою історію "тут і зараз".

"Я не просто хочу показати все, що буде відбуватися навколо, але і поділитися враженнями, емоціями та переживаннями, сам на сам з глядачем. Це ніби запис в щоденнику трьох дівчат, яким, як і всім вам, часом буває дуже нелегко. Вони також можуть втратити сили й баланс, але всією душею прагнуть знайти гармонію і повернути радість життя. Разом ми можемо підтримати один одного. Дівчата точно зрозуміють, що відчуває кожна з нас", - розповіла Каменських.

Що Настя показала у першому випуску?

У першому епізоді, який вийшов 8 квітня, глядачі побачать, як співачка презентувала сюрприз своїм близьким, і як на цю новину відреагував її чоловік. Як проходила підготовка до поїздки? Що пережила співачка напередодні? Чим довелося пожертвувати заради поїздки?



Відомо, що нові серії реаліті "Девочки рулят" будуть виходити кожен вівторок і четвер на офіційному каналі NK в YouTube. Всього їх заплановано 10.