Настя Каменских рассказала Кате Осадчей о депрессии: "до этого никогда не было"

"Однажды на меня напала депрессия, которой до этого никогда не было. Для ее преодоления мне посоветовали обливание холодной водой. Как оказалось, это действительно помогает. Некоторые скажут: где связь между водой и настроением? Но это наполняет тебя изнутри, все тело бросает в жар, и ты чувствуешь настоящий прилив сил и энергии", - рассказала Настя.

А вот чтобы "быть в моменте", нужно жить здесь и сейчас, говорит звезда.

"Например, когда я засыпаю, часто в моей голове крутится много идей и мыслей, мешающих уснуть, тогда я начинаю фокусироваться на том, что меня окружает", - сказала певица.

"Для того, чтобы погрузиться в сон, я думаю: какой запах я сейчас чувствую, нравится ли мне мой матрас, как расслабляются мышцы, и тогда я засыпаю очень быстро. Это значит для меня быть в моменте", - пояснила Каменских.

Настя Каменских (фото: 1+1)