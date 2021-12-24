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Настя Каменских рассказала Кате Осадчей о депрессии: "до этого никогда не было"

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Пятница 24 декабря 2021 13:11
Настя Каменских рассказала Кате Осадчей о депрессии: "до этого никогда не было" Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Артем Горовенко

Настя Каменских была вынуждена бороться с депрессией, но все же преодолела этот недуг и нашла рецепт, как быть "в ресурсе" и "в моменте".

Об этом певица рассказала во время съемок концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", который покажут 26 декабря в 21:00 на канале 1+1.

"Однажды на меня напала депрессия, которой до этого никогда не было. Для ее преодоления мне посоветовали обливание холодной водой. Как оказалось, это действительно помогает. Некоторые скажут: где связь между водой и настроением? Но это наполняет тебя изнутри, все тело бросает в жар, и ты чувствуешь настоящий прилив сил и энергии", - рассказала Настя.

А вот чтобы "быть в моменте", нужно жить здесь и сейчас, говорит звезда.

"Например, когда я засыпаю, часто в моей голове крутится много идей и мыслей, мешающих уснуть, тогда я начинаю фокусироваться на том, что меня окружает", - сказала певица.

"Для того, чтобы погрузиться в сон, я думаю: какой запах я сейчас чувствую, нравится ли мне мой матрас, как расслабляются мышцы, и тогда я засыпаю очень быстро. Это значит для меня быть в моменте", - пояснила Каменских.

Настя Каменских рассказала Кате Осадчей о депрессии: &quot;до этого никогда не было&quot;

Настя Каменских (фото: 1+1)

Ранее Настя Каменских в коротких шортиках удивила трогательным откровением.

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Катя Осадчая Настя Каменских
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