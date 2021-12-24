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Настя Каменських розповіла Каті Осадчій про депресію: "до цього ніколи не було"

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П'ятниця 24 грудня 2021 13:11
Настя Каменських розповіла Каті Осадчій про депресію: "до цього ніколи не було" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Артем Горовенко

Настя Каменських була змушена боротися з депресією, але все ж подолала цю недугу і знайшла рецепт, як бути "в ресурсі" та "в моменті".

Про це співачка розповіла під час зйомок концерту "Вечір прем’єр з Катериною Осадчою", який покажуть 26 грудня о 21:00 на каналі 1+1.

"Якось на мене напала депресія, якої до цього ніколи не було. Для її подолання мені порадили обливання холодною водою. Як виявилось, це дійсно допомагає. Деякі скажуть: де зв’язок між водою та твоїм настроєм? Але це дуже наповняє тебе зсередини, все тіло кидає в жар і ти відчуваєш справжній приплив сил та енергії", - розповіла Настя.

А ось щоб "бути у моменті", потрібно жити тут і зараз, каже зірка.

"Наприклад, коли я засинаю, часто в моїй голові крутиться багато ідей та думок, які заважають заснути, тоді я починаю фокусуватись на тому, що мене оточує", - сказала співачка.

"Для того, щоб поринути у сон, я думаю: який запах я зараз відчуваю, чи подобається мені мій матрац, як розслабляються м’язи, і тоді я засинаю дуже швидко. Це і значить для мене бути в моменті", - пояснила Каменських.

Настя Каменських розповіла Каті Осадчій про депресію: &quot;до цього ніколи не було&quot;

Настя Каменських (фото: 1+1)

Раніше Настя Каменських в коротких шортиках здивувала зворушливим одкровенням.

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Катя Осадча Настя Каменських
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