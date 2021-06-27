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Настя Каменских похвасталась сочными формами в ярком бикини

Автор: RBC.UA

Настя Каменских показала поклонникам, как проводит жаркие летние выходные, а заодно и похвасталась аппетитной фигурой.

Пикантным фото, сделанным во дворе их с Потапом дома под Киевом, певица поделилась в Instagram.

Звезда позировала на террасе в ярком розовом бикини. Перед объективом камеры Настя предстала без макияжа и с распущенными волосами.

Она эффектно выдвинула одну ногу вперед и подняла руки, демонстрируя свои сочные формы.

"Расслабленная суббота", - подписала откровенный кадр Каменских.

Настя Каменских сверкнула стройной фигурой в бикини (фото: instagram.com/kamenskux)

Автором снимка скорее всего является ее муж Потап, который любит фотографировать жену красотку. На заднем плане видно их двор с бассейном.

Фаны не смогли пройти мимо соблазнительного фото певицы и засыпали ее комплиментами. Некоторые подписчики в очередной раз призвали Настю поскорее заводить детей.

  • Наська рожай, года идут
  • Шикарная!!!
  • Хороша
  • Секси
  • Wow, красота!
  • Прекрасна
  • Шикарная женщина
  • Богиня
  • Красоточка
  • И не беременная. Только разговоры одни
  • Просто бомбезно
  • Шикарная женщина и просто прелесть!!! Обворожительно красива и искушающе соблазнительна!

Напомним, ранее Настя Каменских взбудоражила сеть постельным фото и сделала признание.

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Настя Каменскихпевецфигура