Настя Каменских похвасталась сочными формами в ярком бикини

Настя Каменских показала поклонникам, как проводит жаркие летние выходные, а заодно и похвасталась аппетитной фигурой.
Пикантным фото, сделанным во дворе их с Потапом дома под Киевом, певица поделилась в Instagram.
Звезда позировала на террасе в ярком розовом бикини. Перед объективом камеры Настя предстала без макияжа и с распущенными волосами.
Она эффектно выдвинула одну ногу вперед и подняла руки, демонстрируя свои сочные формы.
"Расслабленная суббота", - подписала откровенный кадр Каменских.
Настя Каменских сверкнула стройной фигурой в бикини (фото: instagram.com/kamenskux)
Автором снимка скорее всего является ее муж Потап, который любит фотографировать жену красотку. На заднем плане видно их двор с бассейном.
Фаны не смогли пройти мимо соблазнительного фото певицы и засыпали ее комплиментами. Некоторые подписчики в очередной раз призвали Настю поскорее заводить детей.
Напомним, ранее Настя Каменских взбудоражила сеть постельным фото и сделала признание.