Настя Каменских похвасталась сочными формами в ярком бикини

Звезда позировала на террасе в ярком розовом бикини. Перед объективом камеры Настя предстала без макияжа и с распущенными волосами.

Она эффектно выдвинула одну ногу вперед и подняла руки, демонстрируя свои сочные формы.

"Расслабленная суббота", - подписала откровенный кадр Каменских.

Настя Каменских сверкнула стройной фигурой в бикини (фото: instagram.com/kamenskux)

Автором снимка скорее всего является ее муж Потап, который любит фотографировать жену красотку. На заднем плане видно их двор с бассейном.

Фаны не смогли пройти мимо соблазнительного фото певицы и засыпали ее комплиментами. Некоторые подписчики в очередной раз призвали Настю поскорее заводить детей.