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Настя Каменських похвалилася соковитими формами в яскравому бікіні

Автор: RBC.UA

Настя Каменських показала шанувальникам, як проводить спекотні літні вихідні, а заодно і похвалилася апетитною фігурою.

Пікантним фото, зробленим у дворі їх з Потапом будинку під Києвом, співачка поділилася в Instagram.

Зірка позувала на терасі в яскравому рожевому бікіні. Перед об'єктивом камери Настя постала без макіяжу і з розпущеним волоссям.

Вона ефектно висунула одну ногу вперед і підняла руки, демонструючи свої соковиті форми.

"Розслаблена субота", - підписала відвертий кадр Каменських.

Настя Каменських блиснула стрункою фігурою в бікіні (фото: instagram.com/kamenskux)

Автором знімка швидше за все є її чоловік Потап, який любить фотографувати дружину красуню. На задньому плані видно їх двір з басейном.

Фани не змогли пройти повз спокусливого фото співачки і засипали її компліментами. Деякі підписники в черговий раз закликали Настю скоріше заводити дітей.

  • Наська народжуй, роки йдуть
  • Шикарна!!!
  • Хороша
  • Сексі
  • Wow, Краса!
  • Прекрасна
  • Шикарна жінка
  • Богиня
  • Красоточка
  • І не вагітна. тільки розмови одні
  • Просто бомбезно
  • Шикарна жінка і просто принадність!!! Чарівно красива і спокусливо спокуслива!

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розбурхала мережу постільним фото і зробила визнання.

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Настя Каменськихпевецфигура