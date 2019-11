Настя Каменских назвала главную победу и самое большое заблуждение себя 20-летней

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица посоветовала всем верить в свои силы

Настя Каменских - успешная и популярная певица, причем как в Украине, так и за рубежом. Именно NK стала первой украинской певицей, которая попала в самый авторитетный мировой чарт Billboard со своей песней Peligroso. А недавно состоялась громкая премьера нового суперхита от Насти – Elefante. Артистка сразу выпустила и клип, который за несколько дней стал лидером на украинском YouTube и набрал миллионы просмотров. Начинала же она совсем юной, когда в 18-летнем возрасте стала учатсницей дуэта "Потап и Настя". В интервью Cosmopolitan она вспомнила, какой была в свои 20 лет, а также назвала свою главную победу и заблуждение.

20-летняя Каменских считала, что к 30 уже нужно достичь всего - и это было ее самое большое заблуждение.

"Что в 30 все взрослые и до этого возраста нужно достичь всего. Это абсолютно не так. До 30 ты изучаешь себя, формируешь свой характер, работаешь над карьерой, создаешь семью. Да, мне удалось достичь многого до 30, но это далеко не предел: есть еще столько непокоренных масштабных вершин, что захватывает дух и желание их покорить возрастает. Мне всегда хотелось создавать музыку, которая не знает границ и рассказать об Украине всему миру. И сегодня я рада, что у меня это получается", - поделилась исполнительница.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя также раскрыла, что посоветовала бы себе в 20 лет: "Хочу сказать каждому: верьте в себя и свои силы! Другие советы не давала, потому что 20-летние чаще всего все равно их не слушают. Каждому нужно получить свой собственный опыт и научиться справляться с трудностями самостоятельно. Ведь, когда ты получаешь свой собственный опыт — это для тебя урок, который стоит усвоить, взять на заметку и идти дальше с новыми знаниями".

Ее главная победа конечно же связана с музыкой - и с Потапом.

"В мои 18 я и Потап создали "Потап и Настя" и наш дуэт сразу стал мега-популярным. Мы выигрывали огромное количество наград, гастролировали по всему миру. Уже в 20 во всех уголках мира знали наши имена. Каждый год своей жизни я ставила себе новые цели и мечты и работала над их достижением. Все, что я задумывала — сбывалось! Главное старательно работать и верить в себя. Сегодня мой сольный проект NK попадает в чарты Billboard, MTV и Music Choice. Я делаю коллаборации с артистами мирового уровня. Я стараюсь достойно представлять Украину в мире. Хочу, чтобы все знали, что в Украине безумно талантливые люди. В 30 я создала свою компанию Nice2cu, в которой работают безумно талантливые менеджеры и профессионалы своего дела. Я очень горжусь заслугами, которых мы достигли всего за 2 года. Это и мировые чарты, и приглашение на Latin Grammy, Person Of The Year! И, конечно, признание на родине, любовь зрителей, музыкальные премии, среди которых "Певица года", "Лучший клип года", "Лучший хит года", Best International star. Моя компания и команда выросла из только моей PR-службы и теперь занимается полным менеджментом нескольких ТОП Артистов еще и на международном уровне. Все это победы, которые мотивируют двигаться дальше и достигать еще больше", - похвасталась Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

При этом Настя уверена, что активность и желание развиваться останутся с ней и еще через 20 лет.

"Буду такой же опасной штучкой с еще большим количеством идей и целей!" - заявила артистка.

Напоследок звезда рассказала, в чем для нее заключается счастье.

"Счастье — это быть с людьми, которые смотрят с тобой в одну сторону. Это и любимый, и друзья и моя лучшая в мире команда Nice2cu. Благодаря такой поддержке со всех сторон, мотивации и энергии, которую они несут ты всегда чувствуешь себя вдохновленным и окрыленным, знаешь, что когда они рядом, ты можешь свернуть горы", - говорит певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Напомним, сейчас Настя Каменских со своим уже законным мужем Потапом отдыхают в Мексике и балуют своих поклонников красочными снимками с берега океана.