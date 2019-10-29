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Горячая мексиканка: Настя Каменских соблазнила сочными формами в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.10.2019 - 09:48
Горячая мексиканка: Настя Каменских соблазнила сочными формами в бикини
Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Певица позировала на пляже в Канкуне

Настя Каменских не упускает возможности засветить аппетитные формы на камеру- ее откровенные фото неоднократно вызывали жаркие споры в сети и получали массу комплиментов от фанов. Певица призналась, какая часть тела является самой выдающейся, а также отметила, что поддерживает бодипозитив. Отпуск с Потапом в Мексике стал прекрасным поводом в очередной раз продемонстировать свои сексуальные изгибы на камеру.

На свежем фото из Канкуна, где отдыхает пара, артистка позирует в черном купальнике. На бедра она повязала пестрый платок и серкнула голыми ножками. Настя приняла грациозную позу перед камерой. Певица решила обойтись без макияжа і волосы собрала сзади в пучок.

"Каждое место здесь значимое и удивительное", - написала на испанском звезда.

Горячая мексиканка: Настя Каменских соблазнила сочными формами в бикини

Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Но внимание поклонников привлекли не столько атмосферные окресности, сколько фигура Насти. О ней они с удовольствием поговорили в комментариях.

  • Шикарная
  • Красотка
  • Самая секси
  • Повезло Потапу
  • Какая красивая женщина!
  • Мулатка
  • Анастасия, Вам не говорили, что нельзя быть на свете красивой такой!
  • Нереально крутая
  • Как прекрасна
  • Дуже гарна

Скриншот комментариев

Настя решила не ограничиваться одним снимком в купальнике и опубликовала в сториз селфи у зеркала в бикини оливкового цвета.

Горячая мексиканка: Настя Каменских соблазнила сочными формами в бикини

Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Ранее Потап показала "мокрое" фото с Настей Каменских и решил запутать поклонников.

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