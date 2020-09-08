Настя Каменских в белом бикини похвасталась бесконечными ногами

Певица наслаждается теплыми осенними деньками
Популярная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила зажигательный клип A huevo, наслаждается все еще теплыми осенними деньками. На своей странице в Instagram 33-летняя артистка поделилась жарким фото, сделанным во дворе их с Потапом загородного дома.
На снимке Настя запечатлена в белом бикини, а также солнцезащитных очках с оригинальной белой оправой. Она игриво держится за края плавок, а ракурс фото, сделанного снизу, позволяет по достоинству оценить ножки звезды, которые кажутся просто бесконечными.
"Наслаждаясь теплом начала сентября", - подписала откровенный кадр Каменских.
Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)
Мнения подписчиков певицы разделились - одни принялись осыпать ее комплиментами и восхищаться фигурой, другие же посчитали, что такое фото - уже перебор.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских умилила трогательным видео со своими малышами. Ее собачка Мими родила щенков и певица с удовольствием с ними возится.