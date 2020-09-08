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Настя Каменских в белом бикини похвасталась бесконечными ногами

Автор: Lite

Певица наслаждается теплыми осенними деньками

Популярная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила зажигательный клип A huevo, наслаждается все еще теплыми осенними деньками. На своей странице в Instagram 33-летняя артистка поделилась жарким фото, сделанным во дворе их с Потапом загородного дома.

На снимке Настя запечатлена в белом бикини, а также солнцезащитных очках с оригинальной белой оправой. Она игриво держится за края плавок, а ракурс фото, сделанного снизу, позволяет по достоинству оценить ножки звезды, которые кажутся просто бесконечными.

"Наслаждаясь теплом начала сентября", - подписала откровенный кадр Каменских.

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Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Мнения подписчиков певицы разделились - одни принялись осыпать ее комплиментами и восхищаться фигурой, другие же посчитали, что такое фото - уже перебор.

  • Супер секси!
  • Истинный образец природного совершенства .
  • Восхитительна
  • Пирожок
  • Красота, это искусство, Настя всё хорошеет и хорошеет, так держать
  • А вас всех жаба давит
  • Зачем так позориться? Что тут красивого на фото ? Ну ничего ж !и коменты ужасные.!
  • Простите, но это перебор
  • красотка
  • Огонь просто
  • Настя обалденная

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских умилила трогательным видео со своими малышами. Ее собачка Мими родила щенков и певица с удовольствием с ними возится.

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