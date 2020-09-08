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Настя Каменських у білому бікіні похвалилася нескінченними ногами

Автор: Lite

Співачка насолоджується теплими осінніми днями

Популярна співачка Настя Каменських, яка днями випустила запальний кліп A huevo, насолоджується все ще теплими осінніми днями. На своїй сторінці в Instagram 33-річна артистка поділилася жарким фото, зробленим у дворі їх із Потапом заміського будинку.

На знімку Настя відображена в білому бікіні, а також сонцезахисних окулярах з оригінальною білою оправою. Вона грайливо тримається за краї плавок, а ракурс фото, зробленого знизу, дозволяє оцінити ніжки зірки, які здаються просто нескінченними.

"Насолоджуючись теплом початком вересня", - підписала відвертий кадр Каменських.

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Настя Каменських показала струнку фігуру в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Думки підписників співачки розділилися - одні почали обсипати її компліментами і захоплюватися фігурою, інші ж вважали, що таке фото - вже перебір.

  • Супер секси!
  • Істинний зразок природної досконалості .
  • Чудова
  • Пиріжок
  • Краса, це мистецтво, Настя все кращає і кращає, так тримати
  • А вас жаба давить
  • Навіщо так ганьбитися? Що тут гарного на фото ? Ну нічого ж !і коменти жахливі.!
  • - Вибачте, але це перебір
  • красуня
  • Вогонь просто
  • Настя обалденная

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розчулила зворушливим відео зі своїми малюками. Її собачка Мімі народила цуценят і співачка із задоволенням з ними возиться.

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