Наступает новый этап: "Время и Стекло" объявили о распаде группы трогательным видео

Во вторник, 10 марта популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала свой новый клип на песню "Навсегда/никогда", после которого в сети поползли слухи о возможном распаде дуэта. Их вызвало то, что в промо-ролике к видео на большом натяжном экране написана фраза "время истекло", на которую смотрят, взявшись за руки, Надя и Алексей. Обеспокоенные фаны начали предполагать, что видео стало последним для группы и скоро дуэт объявит о распаде - и оказались правы. 11 марта коллектив официально заявил, что "Время и Стекло" прекращает свое существование.

На официальном YouTube-канале группы было опубликовано видео, в котором Надя Дорофеева и Позитив объявили дату своего последнего концерта и рассказали о причинах такого непростого решения.

"В этом году нашей группы 10 лет. Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как "Время и Стекло". Как люди, которые всегда любили дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души чувствуем, что готовы к новому этапу. Спасибо, что прошли с нами этот прекрасный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам", - отметила Надя.

Она также выложила отрывок из интервью на своей странице в Instagram, где заявила, что в ее и Позитива жизнях наступает новый этап.

"Когда я осознаю, что группа "Время и Стекло" существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей поняли, что сделали максимально все и наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь – большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому – наступает новый этап. Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде", – написала Дорофеева.

Видео: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Позитив, в свою очередь, заявил, что они продолжают дружить и работать вместе.

"Мы продолжаем свой путь. Мы работаем вместе. Мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность и индивидуальность продолжит свой путь", - заметил Алексей.

Фото: Время и Стекло (instagram.com/vremyaisteklo)

Также в видео Надя и Позитив признались, что для них значит группа "Время и Стекло".

"Время и Стекло" - это судьба, большое счастье, кайф, трудности ... Это вовсе не история Золушки, это история большого труда и характера, большой любви и огромной веры всей нашей команды ", - заявила Дорофеева.

А для Алексея этот проект стал реализацией всего, о чем он мечтал.

"Для меня "Время и Стекло" - это путешествие. Реализация того, что я хотел сделать в творческом плане, что я хотел сделать на сцене, и у меня появился лучший партнер - Надя Дорофеева", - признался музыкант.

Фото: Время и Стекло (instagram.com/vremyaisteklo)

В мае "Время и Стекло" отправятся в прощальный тур "Финальные титры", который завершится 11 сентября концертом в Киеве (Дворец "Украина").

Расстроенные поклонники оставили много грустных комментариев, но при этом они желают артистам удачи в дальнейшей карьере и уверяют, что верят в них.

Неееееет. Ну как так-то???

Главное, останьтесь друзьями. всего вам доброго в дальнейшем

Я буду скучать, очень много воспоминаний за 10 лет с вашими песнями

Больно. Очень больно

Спасибо за всё

Всё у ВАС будет хорошо!!

Вы самая лучшая группа на свете люблю вас

Грустно, но я в вас верю

Честно грустно. Но дальше лучше и больше, удачи Надюш

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

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