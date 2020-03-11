Настає новий етап: "Время и Стекло" оголосили про розпад групи емоційним відео

У вівторок, 10 березня популярна українська група "Время и Стекло" презентувала свій новий кліп на пісню "Назавжди/ніколи", після якого в мережі поповзли чутки про можливий розпад дуету. Їх спричинило те, що в промо-ролику до відео на великому натяжному екрані написана фраза "час минув", на яку дивляться, взявшись за руки, Надя і Олексій. Стурбовані фани почали припускати, що відео стало останнім для групи і скоро дует оголосить про розпад - і виявилися праві. 11 березня колектив офіційно заявив, що "Время и Стекло" припиняє своє існування.

На офіційному YouTube-каналі групи було опубліковано відео, в якому Надя Дорофєєва та Позитив оголосили дату свого останнього концерту і розповіли про причини такого непростого рішення.

"У цьому році нашій групі 10 років. Ми відчуваємо, що віддалися на 100% і зробили максимально все як "Время и Стекло" . Як люди, які завжди любили дарувати радість, епатувати, робити нове - ми всіма клітинками душі відчуваємо, що готові до нового етапу. Спасибі, що пройшли з нами цей прекрасний 10-річний період життя. Все це робилося для вас, разом з вами і завдяки вам", - зазначила Надя.

Вона також виклала уривок з інтерв'ю на своїй сторінці в Instagram, де заявила, що в її і Позитиву житті настає новий етап.

"Коли я усвідомлюю, що група "Время и Стекло" існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув. Такий величезний період, ціле творча життя – велика рідкість для сучасного артиста. А нам вдавалося дивувати, вражати і кожен раз створювати щось нове, щоб дарувати радість і надихати! І ми будемо продовжувати, тільки ще крутіше і по-іншому – настає новий етап. Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всій величезній команді", – написала Дорофєєва.

Відео: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Позитив, у свою чергу, заявив, що вони продовжують дружити і працювати разом.

"Ми продовжуємо свій шлях. Ми працюємо разом. Ми дружимо. Немає нічого поганого в тому, що кожен з нас як особистість та індивідуальність продовжить свій шлях", - зауважив Олексій.

Фото: Час і Скло (instagram.com/vremyaisteklo)

Також у відео Надя і Позитив зізналися, що для них означає група "Время и Стекло" .

"Время и Стекло" - це доля, велике щастя, кайф, труднощі ... Це зовсім не історія Попелюшки, це історія великої праці і характеру, великої любові і величезною віри всієї нашої команди ", - заявила Дорофєєва.

А для Олексія цей проект став реалізацією всього, про що він мріяв.

"Для мене "Время и Стекло" - це подорож. Реалізація того, що я хотів зробити в творчому плані, що я хотів зробити на сцені, і у мене з'явився кращий партнер - Надя Дорофєєва", - зізнався музикант.

Фото: Час і Скло (instagram.com/vremyaisteklo)

У травні "Время и Стекло" вирушить у прощальний тур "Фінальні титри", який завершиться 11 вересня концертом у Києві (Палац "Україна").

Розчаровані шанувальники залишили багато сумних коментарів, але при цьому вони бажають артистам удачі в подальшій кар'єрі і запевняють, що вірять в них.

Неееееет. Ну як так???

Головне, залишіться друзями. всього вам доброго надалі

Я буду сумувати, дуже багато спогадів за 10 років з вашими піснями

Боляче. Дуже боляче

Спасибі за все

Все у ВАС буде добре!!

Ви найкраща група на світі люблю вас

Сумно, але я в вас вірю

Чесно сумно. Але далі краще і більше, удачі Надюш

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

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