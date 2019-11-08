Настоящий биолог: Регина Тодоренко показала редкую прогулку с тетей (видео)

Регина Тодоренко, которая недавно выступила в роли ведущей балкона 11-го эфира Танцы со звездами 2019, крайне редко показывает своих родных и близких. За исключением Влада Топалова, конечно. Более часто в блоге именитой телеведущей и путешественницы появляется ее мама - Ирина Тодоренко. И все же ведущая предпочитает оберегать свою свою личную жизнь от посторонних взглядов. Но время от времени Тодоренко балует многомиллионную армию подписчиков (а это 7 млн человек только в сети instagram) редкими семейными выходами.

Так, в разделе “сториз” на своей instagram-страничке Тодоренко опубликовала видео, “главной героиней” которого также стала родная тетя Регины! Телеведущая показала маленькую деталь прогулки с родным человеком. Отметим, что на данный момент Регина находится в родной Одессе, где она родилась и выросла. Здесь же живут ее родители и родные.

Регина с тетей прогулялись среди осенних пейзажей. При этом женщины отметили, что на деревьях в Одессе распускаются почки! Регина в шутку отметила: “Моя тетя - настоящий биолог”. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Видео: Glam Wish

Кстати, родная тетя Регины - мама ее двоюродного брата Кирилла Ковляшенко. Как-то Тодоренко уже публиковала фото с братом, поздравляя его с днем рождения. Тогда телеведущая даже опубликовала фото, сделанное еще во время беременности.

“Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов , сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно. Но это прекрасное время сделало нас такими, какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил “колёдец” и достигать самых крутых вершин) твоя Сестра)” - подписала милое фото Регина.

Регина Тодоренко с двоюродным братом Кириллом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тетя и двоюродный брат Регины Тодоренко (фото: instagram.com/kirill_kovlash)

Напомним, ранее Регина Тодоренко честно призналась, что мечтает выйти на паркет в следующем сезоне Танцы со звездами!