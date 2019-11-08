Справжній біолог: Регіна Тодоренко показала рідкісну прогулянку з тіткою (відео)

Регіна Тодоренко, яка нещодавно виступила в ролі ведучої балкона 11-го ефіру Танці з зірками 2019, вкрай рідко показує своїх рідних і близьких. За винятком Влада Топалова, звичайно. Більш часто в блозі відомої телеведучої і мандрівниці з'являється її мама - Ірина Тодоренко. І все ж ведуча воліє оберігати своє особисте життя від сторонніх поглядів. Але час від часу Тодоренко балує багатомільйонну армію підписників (а це 7 млн тільки в мережі instagram) рідкісними сімейними виходами.

Так, в розділі "сторіз" на своїй instagram-сторінці Тодоренко опублікувала відео, "головним героєм" якого також стала рідна тітка Регіни! Телеведуча показала маленьку деталь прогулянки з рідною людиною. Відзначимо, що на даний момент Регіна знаходиться в рідній Одесі, де вона народилася і виросла. Тут же живуть її батьки та рідні.

Регіна з тіткою прогулялися серед осінніх пейзажів. При цьому жінки відзначили, що на деревах в Одесі розпускаються бруньки! Регіна жартома зазначила: "Моя тітка - справжній біолог". Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Відео: Glam Wish

До речі, рідна тітка Регіни - мама її двоюрідного брата Кирила Ковляшенко. Якось Тодоренко вже публікувала фото з братом, вітаючи його з днем народження. Тоді телеведуча навіть опублікувала фото, зроблене ще під час вагітності.

“Братик, в нашому житті було стільки болота, глиняних пригод, колорадських жуків, перекопанных городів, зламаних машинок, незїдених супів, вибитих зубів, що й згадувати страшно. Але це прекрасний час зробив нас такими, які ми є зараз! Я бажаю тобі берегти всередині себе того малюка, який будував "колодязь" і досягати самих крутих вершин) твоя Сестра)" - підписала миле фото Регіна.

Регіна Тодоренко з двоюрідним братом Кирилом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тітка і двоюрідний брат Регіни Тодоренко (фото: instagram.com/kirill_kovlash)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко чесно зізналася, що мріє вийти на паркет у наступному сезоні Танці з зірками!