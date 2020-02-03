Настоящие путешественники: Регина Тодоренко с маленьким сыном 24 часа добирались на Мальдивы

Ведущая отметила, что гордится своим малышом, который стойко все перенес
Экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко не сидит на месте и не сбавила обороты после замужества и рождения ребенка - она ведет два авторских шоу, успевает заниматься семьей и много путешествовать. Недавно звезда опубликовала список дел, которые умудряется сделать за день - и он поражает своей насыщенностью и разнообразностью! Годовалого сыночка Майкла она с раннего детства приобщила к поездкам и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.
На своей странице в Instagram ведущая опубликовала первое фото после прибытия на место. На снимке она с коляской с сыном запечатлена возле самолета местных авиалиний. Бывалая путешественница выбрала для непростой дороги удобный наряд - черные брюки, белую футболку и кроссовки, а также сумку-бананку.
"#неПовезлоСМатерью Сын, ты - мой герой! Выдержать 3 самолета и один спидбоут - это невероятный показатель выносливости! 24 часа в пути , и мы на море. Для настоящих путешественников - сущие пустяки. Рассказать, как мы летаем с малышом ? Будет ли вам эта тема интересна ?" - поделилась гордая мамочка.
Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)
Судя по всему, муж и папа Влад Топалов остался дома, однако он не упустил случая оставить любимой семье милый комментарий.
"Мои сладкие!!!!" - написал певец.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Пользователи сети восхищаются ее смелостью, желают отличного отдыха и просят рассказать о путешествиях с ребенком.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном.