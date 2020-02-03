Настоящие путешественники: Регина Тодоренко с маленьким сыном 24 часа добирались на Мальдивы

Экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко не сидит на месте и не сбавила обороты после замужества и рождения ребенка - она ведет два авторских шоу, успевает заниматься семьей и много путешествовать. Недавно звезда опубликовала список дел, которые умудряется сделать за день - и он поражает своей насыщенностью и разнообразностью! Годовалого сыночка Майкла она с раннего детства приобщила к поездкам и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала первое фото после прибытия на место. На снимке она с коляской с сыном запечатлена возле самолета местных авиалиний. Бывалая путешественница выбрала для непростой дороги удобный наряд - черные брюки, белую футболку и кроссовки, а также сумку-бананку.

"#неПовезлоСМатерью Сын, ты - мой герой! Выдержать 3 самолета и один спидбоут - это невероятный показатель выносливости! 24 часа в пути , и мы на море. Для настоящих путешественников - сущие пустяки. Рассказать, как мы летаем с малышом ? Будет ли вам эта тема интересна ?" - поделилась гордая мамочка.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Судя по всему, муж и папа Влад Топалов остался дома, однако он не упустил случая оставить любимой семье милый комментарий.

"Мои сладкие!!!!" - написал певец.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети восхищаются ее смелостью, желают отличного отдыха и просят рассказать о путешествиях с ребенком.

Вы крутые. Очень интересно!!!

Конечно!!!

Да, очень) Регина, ждём рассказа) Наша доча вообще не любит нигде ездить, постоянно орет

Да, очень!!!очень крутые, хорошего отдыха

Наоборот повезло

Какие молодцы, расскажи обязательно

Дуже цікаво за вами спостерігати)) Ви круті

Прекрасного вам отдыха!!!!!

Дааа, расскажи пожалуйста

Конечно да!! Ждём в подробностях))!!!

Очень интересно

Умнички , летайте с сынулей , пока можете вы и пока хочет он !

Какой Майкл красавчик. Весь в родителей)

Вы вообще дома бываете....

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном.