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Настоящие путешественники: Регина Тодоренко с маленьким сыном 24 часа добирались на Мальдивы

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Ведущая отметила, что гордится своим малышом, который стойко все перенес

Экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко не сидит на месте и не сбавила обороты после замужества и рождения ребенка - она ведет два авторских шоу, успевает заниматься семьей и много путешествовать. Недавно звезда опубликовала список дел, которые умудряется сделать за день - и он поражает своей насыщенностью и разнообразностью! Годовалого сыночка Майкла она с раннего детства приобщила к поездкам и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала первое фото после прибытия на место. На снимке она с коляской с сыном запечатлена возле самолета местных авиалиний. Бывалая путешественница выбрала для непростой дороги удобный наряд - черные брюки, белую футболку и кроссовки, а также сумку-бананку.

"#неПовезлоСМатерью Сын, ты - мой герой! Выдержать 3 самолета и один спидбоут - это невероятный показатель выносливости! 24 часа в пути , и мы на море. Для настоящих путешественников - сущие пустяки. Рассказать, как мы летаем с малышом ? Будет ли вам эта тема интересна ?" - поделилась гордая мамочка.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Судя по всему, муж и папа Влад Топалов остался дома, однако он не упустил случая оставить любимой семье милый комментарий.

"Мои сладкие!!!!" - написал певец.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети восхищаются ее смелостью, желают отличного отдыха и просят рассказать о путешествиях с ребенком.

  • Вы крутые. Очень интересно!!!
  • Конечно!!!
  • Да, очень) Регина, ждём рассказа) Наша доча вообще не любит нигде ездить, постоянно орет
  • Да, очень!!!очень крутые, хорошего отдыха
  • Наоборот повезло
  • Какие молодцы, расскажи обязательно
  • Дуже цікаво за вами спостерігати)) Ви круті
  • Прекрасного вам отдыха!!!!!
  • Дааа, расскажи пожалуйста
  • Конечно да!! Ждём в подробностях))!!!
  • Очень интересно
  • Умнички , летайте с сынулей , пока можете вы и пока хочет он !
  • Какой Майкл красавчик. Весь в родителей)
  • Вы вообще дома бываете....

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном.

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