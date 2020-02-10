Настоящие чувства: Маша Ефросинина очаровала бесконечной романтикой с мужем

Ведущая закружилась в танце с любимым мужчиной
Маша Ефросинина редко публикует в своем Instagram-профиле семейные фото – ее чаще можно увидеть на светских мероприятиях, в забавных или информативных роликах, а вот снимки с мужем появляются на страничке ведущей лишь изредка. Она оберегает семейное счастье и дорожит им. Теледива обязательно находит время для семейного отпуска, где может расслабиться и полностью посвятить время себе и близким. Маша умеет жить в моменте и наслаждаться им. Так, на серии новых черно-белых фото можно увидеть нежную привязанность ведущей и ее мужа Тимура Хромаева.
Пара запечатлена во время танца. Фото сделаны будто случайно, ведь Маша и Тимур не позируют в кадре – они кружатся в танце, не замечая ничего вокруг. Мужчина обнял любимую за талию, а она прильнула к нему поближе. На одном из снимков Маша целует супруга с щеку, а он искренне улыбается. "Моменты…" - лаконично и красноречиво подписала она романтичный интимный фотосет.
К слову, на фото теледива позирует в роскошном черном платье, обильно декорированном блестками, с пышной развевающейся юбкой от Maison D'ANGELANN, в котором в ноябре прошлого года появилась на церемонии BEST FASHION AWARDS 2019.
Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
В комментариях подписчики ведущей выразили восторг от наблюдения за красивой и гармоничной парой.
Скриншот комментариев
Напомним, что Маша Ефросинина недавно вернулась из Парижа, где устроила девичник с подругами. Ведущая призналась, что во время поездки позволила себе по-настоящему расслабиться.