Настоящие чувства: Маша Ефросинина очаровала бесконечной романтикой с мужем

Маша Ефросинина редко публикует в своем Instagram-профиле семейные фото – ее чаще можно увидеть на светских мероприятиях, в забавных или информативных роликах, а вот снимки с мужем появляются на страничке ведущей лишь изредка. Она оберегает семейное счастье и дорожит им. Теледива обязательно находит время для семейного отпуска, где может расслабиться и полностью посвятить время себе и близким. Маша умеет жить в моменте и наслаждаться им. Так, на серии новых черно-белых фото можно увидеть нежную привязанность ведущей и ее мужа Тимура Хромаева.

Пара запечатлена во время танца. Фото сделаны будто случайно, ведь Маша и Тимур не позируют в кадре – они кружатся в танце, не замечая ничего вокруг. Мужчина обнял любимую за талию, а она прильнула к нему поближе. На одном из снимков Маша целует супруга с щеку, а он искренне улыбается. "Моменты…" - лаконично и красноречиво подписала она романтичный интимный фотосет.

К слову, на фото теледива позирует в роскошном черном платье, обильно декорированном блестками, с пышной развевающейся юбкой от Maison D'ANGELANN, в котором в ноябре прошлого года появилась на церемонии BEST FASHION AWARDS 2019.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях подписчики ведущей выразили восторг от наблюдения за красивой и гармоничной парой.

Дуже гарні, щастя Вам

Идеально

Вы прекрасны вместе!

Ви дуже гарні! Справжні почуття не приховаєш!

Великолепны

Ви чудові, щасти вам

Света глаз хватит на пол Африки

Как кадры из фильма

Класс

На вашу сім’ю приємно дивитися та хочеться рівнятися

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина недавно вернулась из Парижа, где устроила девичник с подругами. Ведущая призналась, что во время поездки позволила себе по-настоящему расслабиться.