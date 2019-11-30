Настоящее сокровище: Тина Кароль лишила поклонников дара речи магнетическим фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица опубликовала эффектное фото

Тина Кароль ежедневно радует миллионную армию поклонников в Instagram новыми снимками в различных образах (от пикантных до подчеркнуто элегантных и изысканных). Она привыкла делиться кадрами из профессиональных фотосетов в соцсети и собирать тысячи лаков и сотни комментариев, ведь каждый из них вызывает неподдельный интерес у ее аудитории. Поклонники хотят знать о жизни кумира буквально все, поэтому поп-дива старается с ними делиться новостями. Например, недавно она откровенно рассказала о сыне Вениамине и пояснила, почему отправила учиться мальчика в Лондон. Теперь же Тина опубликовала завораживающее портретное фото, которое тут же принялись обсуждать фаны.

На завораживающей фотокарточке артистка предстала в чувственном образе. Крупным планом в объектив фотографа попало лицо звезды. Макияж певицы был с традиционым акцентом на фирменные красные губы.

Бронзово-розовые атласные смоки с легким перламутровым эффектом придавали выразительность взгляду, ведь именно этот оттенок помогает выделить радужную оболочку глаза.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Из украшений - довольно крупное кольцо с россыпью белых и черных драгоценных камней и такие же серьги из комплекта. Маникюр в аккуратных нюдовых естественных тонах.

Поклонники остались в восторге от образа своей любимицы. Они сообщили Тине в комментариях, что не смогли устоять перед глубиной ее прожигающего взгляда.

Вот настоящее сокровище!

Тина! Сонечко! Ты бесподобная женщина! Надеюсь, ты счастлива.

Ты такая красивая, просто бомба!

Ты супер

Ослепительная

Очень красиво и сексуально

Необыкновенная

Наймовірно красива і мила!

Нежность

Загадкова леді

Какая кокетка

Вот это цвет глаз. Можно я в них утону?

Какой взгляд

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль поделилась эффектными кадрами с рождественской фотосессии.