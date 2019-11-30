ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Настоящее сокровище: Тина Кароль лишила поклонников дара речи магнетическим фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.11.2019 - 10:55
Настоящее сокровище: Тина Кароль лишила поклонников дара речи магнетическим фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица опубликовала эффектное фото

Тина Кароль ежедневно радует миллионную армию поклонников в Instagram новыми снимками в различных образах (от пикантных до подчеркнуто элегантных и изысканных). Она привыкла делиться кадрами из профессиональных фотосетов в соцсети и собирать тысячи лаков и сотни комментариев, ведь каждый из них вызывает неподдельный интерес у ее аудитории. Поклонники хотят знать о жизни кумира буквально все, поэтому поп-дива старается с ними делиться новостями. Например, недавно она откровенно рассказала о сыне Вениамине и пояснила, почему отправила учиться мальчика в Лондон. Теперь же Тина опубликовала завораживающее портретное фото, которое тут же принялись обсуждать фаны.

На завораживающей фотокарточке артистка предстала в чувственном образе. Крупным планом в объектив фотографа попало лицо звезды. Макияж певицы был с традиционым акцентом на фирменные красные губы.

Бронзово-розовые атласные смоки с легким перламутровым эффектом придавали выразительность взгляду, ведь именно этот оттенок помогает выделить радужную оболочку глаза.

Настоящее сокровище: Тина Кароль лишила поклонников дара речи магнетическим фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Из украшений - довольно крупное кольцо с россыпью белых и черных драгоценных камней и такие же серьги из комплекта. Маникюр в аккуратных нюдовых естественных тонах.

Поклонники остались в восторге от образа своей любимицы. Они сообщили Тине в комментариях, что не смогли устоять перед глубиной ее прожигающего взгляда.

  • Вот настоящее сокровище!
  • Тина! Сонечко! Ты бесподобная женщина! Надеюсь, ты счастлива.
  • Ты такая красивая, просто бомба!
  • Ты супер
  • Ослепительная
  • Очень красиво и сексуально
  • Необыкновенная
  • Наймовірно красива і мила!
  • Нежность
  • Загадкова леді
  • Какая кокетка
  • Вот это цвет глаз. Можно я в них утону?
  • Какой взгляд

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль поделилась эффектными кадрами с рождественской фотосессии.

Неотразима: Тина Кароль блистала на Танцах со звездами в роскошном атласном платье Dolce&Gabbana Тина Кароль соблазняет стройными ножками в наряде с экстремальным разрезом
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь