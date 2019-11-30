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Справжній скарб: Тіна Кароль позбавила шанувальників дару мови магнетичним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.11.2019 - 10:55
Справжній скарб: Тіна Кароль позбавила шанувальників дару мови магнетичним фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка опублікувала ефектне фото

Тіна Кароль щодня радує мільйонну армію прихильників в Instagram новими знімками в різних образах (від пікантних до підкреслено елегантних і вишуканих). Вона звикла ділитися кадрами з професійних фотосетів в соцмережі і збирати тисячі лаків і сотні коментарів, адже кожен з них викликає непідробний інтерес у її аудиторії. Прихильники хочуть знати про життя кумира буквально все, тому поп-діва намагається з ними ділитися новинами. Наприклад, нещодавно вона відверто розповіла про сина Веніаміна і пояснила, чому відправила хлопчика вчитися в Лондон. Тепер же Тіна опублікувала захоплююче портретне фото, яке тут же почали обговорювати фани.

На фотокартці артистка з'явилася в чуттєвому образі. Крупним планом в об'єктив фотографа потрапило обличчя зірки. Макіяж співачки був з традиционым акцентом на фірмові червоні губи.

Бузково-рожеві атласні смокі з легким перламутровим ефектом надавали виразності погляду, адже саме цей відтінок допомагає виділити райдужну оболонку ока.

Справжній скарб: Тіна Кароль позбавила шанувальників дару мови магнетичним фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

З прикрас - досить велика каблучка з розсипом білих і чорних дорогоцінних каменів і такі ж сережки з комплекту. Манікюр в акуратних нюдовых природніх тонах.

Шанувальники залишилися в захваті від образу своєї улюблениці. Вони повідомили Тіні в коментарях, що не змогли встояти перед глибиною її погляду.

  • Ось справжній скарб!
  • Тіна! Сонечко! Ти незрівнянна жінка! Сподіваюся, ти щаслива.
  • Ти така красива, просто бомба!
  • Ти супер
  • Сліпуча
  • Дуже красиво і сексуально
  • Незвичайна
  • Наймовірно красива і мила!
  • Ніжність
  • Загадкова леді
  • Яка кокетка
  • Ось це колір очей. Можна я в них потону?
  • Який погляд

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася ефектними кадрами з різдвяної фотосесії.

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