Настоящая русалочка: Настя Каменских взорвала сеть ярким фото под водой

Настя Каменских не устает восхищать и мотивировать своих поклонников. Певица регулярно делится в сети полезными и вдохновляющими советами, а также демонстрирует свою стройную фигурку. А новым горячим кадром артистка просто-таки взорвала Instagram!

Настя опубликовала яркий снимок, на котором она запечатлена под водой. Певица нырнула ко дну бассейна и плывет, раскинув руки в стороны, а фото сделано сверху.

Из-за развевающихся по спине волос сначала кажется, что звезда обнажена, однако если приглядеться, видно плавки темного цвета. А вот есть ли на Каменских верх от купальника - непонятно.

Настя Каменских заворожила фото на дне бассейна (фото: instagram.com/kamenskux)

"Отдых на воде", - подписала певица публикацию на английском языке.

Сочный кадр вызвал бурю эмоций в комментариях - многие фолловеры сравнили артистку с русалочкой и отметили, что снимок вышел очень красивым.

Красотка

Русалочка!

Красота

Настоящая русалка

Без трусов?)

Как красивоооо

Ти наша красуння

что может быть лучше прохладного бассейна в жару!

Ноги от ушей! Вы прекрасны

Я тоже так хочу

Классное фото

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией и призвала любить себя.