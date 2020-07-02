Справжня русалочка: Настя Каменських підірвала мережу яскравим фото під водою

Співачка похвалилася апетитними формами на ефектному знімку в басейні
Настя Каменських не втомлюється дивувати і мотивувати своїх шанувальників. Співачка регулярно ділиться в мережі корисними і надихаючими порадами, а також демонструє свою струнку фігурку. А новим гарячим кадром артистка просто-таки підірвала Instagram!
Настя опублікувала яскравий знімок, на якому вона зображена під водою. Співачка пірнула на дно басейну і пливе, розкинувши руки в сторони, а фото зроблене зверху.
Через волосся, що розвивається по спині, спочатку здається, що зірка оголена, однак якщо придивитися, видно плавки темного кольору. А ось чи є на Каменських верх від купальника - незрозуміло.
Настя Каменських заворожила фото на дні басейну (фото: instagram.com/kamenskux)
"Відпочинок на воді", - підписала співачка публікацію англійською мовою.
Соковитий кадр викликав бурю емоцій в коментарях - багато фоловерів порівняли артистку з русалочкою і зазначили, що знімок вийшов дуже красивим.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією і закликала любити себе.
Автор: Lite