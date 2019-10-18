Настоящая Леди Совершенство: Вера Кекелия назвала своего фаворита шоу Танцы со звездами 2019

Украинская певица и участница "Женского Квартала" Вера Кекелия, которая сопровождает вокалом выступления участников проекта Танцы со звездами 2019 на "1+1", рассказала о работе с Еленой Кравец, которая ранее потроллила свое участие в Танцах. В это воскресенье во время девятого прямого эфира проекта певица исполнит песню "Леди Совершенство" из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания!", под которую актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и Максим Леонов продемонстрируют зажигательный квикстеп.

Пока пара усердно готовится к выступлению, певица проводит часы за репетициями вокала, чтобы безупречно вживую исполнить композицию во время прямого эфира. За кулисами проекта Вера Кекелия поделилась впечатлениями от работы с Еленой и Максимом и призналась, что будет болеть за эту пару:

"Петь для Лены и Максима – одно удовольствие. Тем более, эта песня очень подходит Лене. Она успевает абсолютно все: и репетировать вместе с нами номера "Женского Квартала", и проводить часы в зале, изучая новый танец, и заботиться о троих детях. Лена – настоящая Леди Совершенство. Я болею за нее и искренне желаю победы в проекте!".

Напомним, VERA KEKELIA сопровождает вокалом выступления участников на паркете уже третий сезон подряд. Телезрители легко узнают певицу по неповторимому глубокому тембру и чувственной манере исполнения. Интернет-пользователи часто отмечают высокий уровень вокала в своих комментариях в социальных сетях. Так, после проникновенного исполнения Веры песни Кузьмы Скрябина "Мовчати" для танцевальной пары Ксении Мишиной и Евгения Кота поклонники даже начали искать, где можно скачать трек.

Ксения Мишина и Женя Кот – Фокстрот – Танцы со звездами 2019

Напомним, недавно VERA KEKELIA презентовала окрыляющий сингл "Перлиною", на который сняла лирик-видео. Также артистку можно увидеть в новых выпусках проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" каждую субботу на "1+1".

Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит.