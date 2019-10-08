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Настоящая француженка: молодая жена Комарова восхитила красотой и стилем в Париже

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.10.2019 - 16:33
Настоящая француженка: молодая жена Комарова восхитила красотой и стилем в Париже
Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Девушка посетила Неделю моды в Париже

21-летняя телеведущая, модель и "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко этим летом стала супругой популярного украинского телеведущего Дмитрия Комарова, чем изрядно удивила и порадовала своих и его поклонников. Сейчас девушка работает на ТВ и регулярно балует подписчиков интересными и яркими кадрами на своей страничке в Instagram.

На днях девушка побывала в Париже, где посетила показы в рамках Недели моды. А заодно и сама продемонстрировала элегантный образ с привкусом французского шика. Александра поделилась эффектным фото, на котором она запечатлена на берегу реки в стильном наряде.

Девушка позирует на фоне Эйфелевой башни в облегающем черном платье и кокетливом беретике. Дополняют лук красивый макияж и красная помада, а также загадочная улыбка на губах Кучеренко.

Настоящая француженка: молодая жена Комарова восхитила красотой и стилем в Париже

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"Bonjour", — подписала фото красотка, что в переводе с французского значит "Здравствуйте".

Подписчики остались в восторге от элегантного образа Саши, отметив, что она невероятно красивая.

  • Невероятная
  • Ты просто супер ! Супер! Супер!!!
  • Яка гарна
  • Париж від української красуні став гарніший!!!
  • Обворожительная
  • Обалдеть какая Вы красивая
  • Безупречна
  • Просто, Красавица с прекрасной фигурой
  • Дуже гармонійно)
  • супер красива

Настоящая француженка: молодая жена Комарова восхитила красотой и стилем в Париже

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, молодая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко озадачила сеть фото в свадебном платье.

Ранее Александра Кучеренко снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана. Съемка проходила в столице моды - Милане. А за фото отвечала известная модная фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко примерила несколько эффектных образов в вечерних нарядах.

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