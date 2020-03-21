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Настало время: Слава из НеАнгелов раскрыла правду о пластических операциях

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.03.2020 - 15:16
Настало время: Слава из НеАнгелов раскрыла правду о пластических операциях
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица недавно перенесла операцию

Слава Каминская недавно озадачила поклонников видео из операционной, на котором засыпает под наркозом. Звезда решила не раскрывать все карты и дать поклонникам пищу для размышлений и подумать, на какие изменения она решилась. Позже артистка проговорилась, что сделала липосакцию, а сейчас решила поделиться подробностями процедуры.

"Вот, наконец, настал тот час. Информация, которую некоторые продают за деньги, но я расскажу просто так .Тема, которую, как мне кажется, не перестанут обсуждать никогда. И, по мнению "очевидцев", она таки не совсем раскрыта. Мои пластические операции. Расскажу сама, пока вы там не придумали свою альтернативную правду. Хотя .... поздно. Я ни в коем случае не пропагандирую, просто делюсь инфой", - пояснила певица.

Слава решилась на удаление так называемых "жировых ловушек" - это места на теле, где скапливаются самые стойкие жировые отложения, которые практически невозможно убрать самостоятельно с помощью диет и спорта.

Настало время: Слава из НеАнгелов раскрыла правду о пластических операциях

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала (при определенном, комфортном мне весе) НЕВОЗМОЖНО! Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция. Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах. Вроде, затем же ее и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими. Я прям очень удивилась, так как всегда считала себя худой. Была бы я барсуком, жир можно было бы законсервировать в банку. Но нет. Банки нет", - с присущим ей чувством юмора прокомментировала звезда.

Слава отметила, что липосакция – не панацея и для поддержания эффекта необходимо вести здоровый и активный образ жизни. Она также с юмором заверила, что никаких других хирургических вмешательств пока не планирует.

Настало время: Слава из НеАнгелов раскрыла правду о пластических операциях
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Доктор нашла жиру более полезное применение: вернула его в меня обратно, только в то место, где его как раз не хватало. Кажется, это называется "липофилинг". Но важно знать: это не волшебная таблетка, которая сделает тело красивым навсегда. Без ПП и тренировок эффекта хватит на пару месяцев. Поэтому, тренировки расписаны на два месяца вперед, и отговорок больше не осталось. Кроме карантина, конечно. Сиськи "донашиваю старые". Впрочем, как и нос. Новых имплантатов не намечается. Меня все устраивает, даже более чем, вот уже 13 лет!" - заверила Слава.

Напомним, что ранее Слава Каминская умилила сеть нежными фото с мамой-красавицей Тамарой. Вместе они украсили страницы журнала.

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