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Моя главная поддержка: Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.03.2020 - 10:31
Моя главная поддержка: Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица призналась, что сейчас они с мамой стали очень близки

Слава Каминская из НеАнгелов на днях вернулась из Испании, где весело и насыщенно провела время - погуляла по живописным городам, насладилась деликатесами местной кухни, а также оторвалась на концерте мегазвезд 90-х, группы "Иванушки International". Успела звезда и насладиться теплой погодой и немного позагорать, заодно похваставшись точеной фигурой в купальнике. Сейчас артистка уже вернулась к работе и очаровала поклонников новыми фото, на которых показала свою красотку маму.

На своей странице в Instagram Слава опубликовала нежный кадр из фотосессии с любимой мамой Тамарой Кузнецовой, а также показала снимок страницы журнала со своим интервью. Певица рассказала, что дала подробное интервью изданию Viva, где также вышла их атмосферная фотосъемка с мамой.

По словам Каминской, ее мама - главная ее поддержка.

Моя главная поддержка: Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой

Фото: Слава Каминская с мамой (instagram.com/babaslavka)

"Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за всё: своё здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих деток… ну и далее по списку))) Так случилось с моей мамой, которая в одиночку, закатив рукава, ставила на ноги двоих дочерей. И таки поставила! Сейчас мама — моя главная поддержка 24/7. Мы еще никогда не были настолько близки и открыты друг к другу. В новом номере @viva_ukraine_magazine – мои тёплые воспоминания о детстве, нежные фото с мамой и много-много любви", - поделилась Каминская.

Моя главная поддержка: Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой

Фото: Слава Каминская с мамой (instagram.com/babaslavka)

Телеведущая Леся Никитюк тут же отметила, что мама Славы очень красивая.

Пользователи сети с ней согласились и оставили певице и ее маме много теплых отзывов, отмечая, что дочь артистки Лаура очень похожа на бабушку.

  • Какая красивая женщина!!! Дай Вам Бог
  • Люблю
  • Потрясающая мама, и вы понятно в кого такая уверенная
  • Слава, у Вас есть сестра?
  • Повезло, Вам с Мамой. Счастья вам
  • Какая порода
  • Лаура, копия бабушки
  • Ангела Хранителя вашей семье!
  • Какие вы красивые, как 2 сестрёнки
  • Красивые какие!!
  • Какие красивые и притягательные
  • Лаура бабушкина копия
  • Красота

Моя главная поддержка: Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда" и призналась, что это было не так уж легко для нее.

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