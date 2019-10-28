"Нашли друг друга!" Кароль и Балан заворожили химией на паркете Танцев со звездами 2019

Тина Кароль каждый эфир шоу Танцы со звездами 2019 поражает своими стильными появлениями на главном паркете страны в качестве ведущей – ее умопомрачительные наряды поклонники в деталях изучают и обсуждают еще долго. Но в десятом выпуске проекта, посвященному Хэллоуину, она поразила воображение зрителей не только появлением в образе нежного ангела, но и совместным номером с "потомком графа Дракулы" Даном Баланом. О химии между артисты стали говорить еще после шоу "Голос 2019", где они оба были звездными тренерами. Номер Дана и Тины поразил нежностью, романтикой и пронзительной чувственностью.

В начала эфира звезды начали открыто кокетничать на камеру. "Он обожжет мои крылышки", - игриво сказала Тина. "Уже обжог…" - с обезоруживающей улыбкой парировал Дан.

Но настоящим подарком для зрителей стал чувственный и романтичный совместный номер Ангела и Дракулы под дуэтную песню "Домой". Тина появилась в блестящем белом платье с разрезом до бедра на тонких бретелях. Они держались за руки, нежно обнимались и смотрели друг другу в глаза.

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

"Как красиво, нежно, эмоционально. Мы так рады, что вы нашли друг друга! Радуйте нас и дальше. Это было очень круто!" - не удержался от комментария Юрий Горбунов, провожая Тину и Дана с паркета.

Видео: YouTube/Танцы со звездами

На странице шоу Танцы со звездами 2019 в Instagram поклонники пришли в полный восторг от нежного проникновенного номера артистов.

Вони такі закоханні один в одного

Обожаю эту песню в сольном исполнении Дана, но в дуэте - это синергия

Неймовірно проникливо і романтично. Дуже красивий дует вийшов

Это просто великолепие. И мне кажется, что Юра не просто так сказал те слова после их выступления. Пара действительно очень красивая

Очень чувствительно и нежно

Чудові

Це було неймовірно! Які вони класні!

Це було дуже чуттєво та ніжно. Нереальний дует. Без слів,вони найкращі

Скриншот комментариев

Ранее эффектная Тина Кароль привела подросшего сына Вениамина на первый в его жизни прямой эфир на телевидении.