"Знайшли один одного!" Кароль і Балан заворожили хімією на паркеті Танців з зірками 2019

Артисти перевтілилися в Ангела і Дракулу
Тіна Кароль кожен ефір шоу Танці з зірками 2019 вражає своїми стильними появами на головному майданчику країни в якості ведучої – її запаморочливі вбрання шанувальники в деталях вивчають і обговорюють ще довго. Але у десятому випуску проекту, присвяченому Хелловіну, вона вразила уяву глядачів не тільки появою в образі ніжного ангела, але і спільним номером з "нащадком графа Дракули" Даном Баланом. Про хімію між артисти стали говорити ще після шоу "Голос 2019", де вони обидва були зірковими тренерами. Номер Дана і Тіни вразив ніжністю, романтикою і пронизливою чуттєвістю.
До початку ефіру зірки почали відкрито фліртувати на камеру. "Він обпече мої крильця", - грайливо сказала Тіна. "Вже обпік..." - з щирою посмішкою відповів Дан.
Але справжнім подарунком для глядачів став чуттєвий і романтичний спільний номер Ангела і Дракули під дуетну пісню "Додому". Тіна з'явилася в блискучій білій сукні з розрізом до стегна на тонких бретелях. Вони трималися за руки, ніжно обіймалися і дивилися один одному в очі.
Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/tina_karol)
"Як красиво, ніжно, емоційно. Ми так раді, що ви знайшли один одного! Радуйте нас і далі. Це було дуже круто!" - не втримався від коментаря Юрій Горбунов, проводжаючи Тіну і Дана з паркету.
Відео: YouTube/Танці з зірками
На сторінці шоу Танці з зірками 2019 в Instagram шанувальники прийшли в повний захват від ніжного проникливого номери артистів.
Скріншот коментарів
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