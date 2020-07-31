Все в наших руках: загадочная Даша Астафьева затронула важную тему для каждой девушки

Даша Астафьева может похвастаться не только эффектной внешностью и неприкрытой сексуальностью, но и острым пытливым умом. Девушка эрудированная, имеет собственный взгляд на вещи, постоянно находится в процессе саморазвития и с легкостью может рассуждать на философские темы. В свежем посте, который Даша сопроводила фото в прозрачном плаще, она затронула непростого вопроса ощущения безопасности женщины в мире.

Даша приняла участие в глобальном сетевом флешмобе #womensupportingwomen, призванного девушек во всем мире поддержать друг друга. Она порассуждала о силе, слабости и чувстве защищенности.

"Мы живем сейчас там, где все стремятся быть сильными, независимыми… Можно ли назвать Миром это место? Пусть каждый из вас сам себе тихонечко подумает. А пока, хочется напомнить, что все мы ищем защиты и поддержки. Ежедневно, ежечасно. Достаточно ли мы сделали, чтобы чувствовать себя в безопасности? Все в наших руках. Не в руках страны или правительства. В твоих руках", - заявила мудрая Даша.

Даша Астафьева поделилась рассуждениями на важную тему (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники Даши оценили не только ее слова, но и эстетику кадра.

Люблю смотреть Ваши фото, там красота со смыслом

Шикарная

Неземное что-то!Фотографу респект!

Даша, ты очень красивая девушка

Скриншот комментариев

Также Даша опубликовала мистическую серию черно-белых фото. Она одном из них она позирует в наряде с фатиновыми прозрачными рюшами, чуть склонив голову на бок и улыбаясь, отвернувшись от камеры. На шее у певицы красуется очень оригинальное украшение, напоминающее небольшие наручники.

Даша Астафьева показала атмосферное черно-белое фото (фото: instagram.com/da_astafieva)

На другом фото она свела руки над головой, а длинные свисающая бахрома на рукавах создала эффект длинных распущенных волос. "Назовите главные симптомы влюблённости? У меня - крепатура на лице", - оставила контрастную подпись к загадочному снимку артистка.

Даша Астафьева поделилась мистическими черно-белыми кадрами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что ранее Даша Астафьева показала свою аппетитную фигуру в бикини.