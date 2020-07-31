Все в наших руках: загадкова Даша Астаф'єва порушила важливу тему для кожної дівчини

Даша Астаф'єва може похвалитися не тільки ефектною зовнішністю і неприкритою сексуальністю, але і гострим допитливим розумом. Дівчина ерудована, має власний погляд на речі, постійно знаходиться в процесі саморозвитку і з легкістю може розмірковувати на філософські теми. В свіжому пості, який Даша супроводила фото в прозорому плащі, вона торкнулася непросту тему відчуття безпеки жінки у світі.

Даша взяла участь у глобальному мережевому флешмобі #womensupportingwomen, покликаного дівчат у всьому світі підтримати одна одну. Вона поміркуємо про силу, слабкість і почуття захищеності.

"Ми живемо зараз там, де всі прагнуть бути сильними, незалежними... Можна назвати Світом це місце? Нехай кожен з вас сам собі тихенько подумає. А поки, хочеться нагадати, що всі ми шукаємо захисту та підтримки. Щодня, щогодини. Чи достатньо ми зробили, щоб почуватися в безпеці? Все в наших руках. Не в руках країни або уряду. В твоїх руках", - заявила мудра Даша.

Даша Астаф'єва поділилася міркуваннями на важливу тему (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники Даші оцінили не тільки її слова, але і естетику кадру.

Люблю дивитися Ваші фото, там краса зі змістом

Шикарна

Неземне щось!Респект Фотографу!

Даша, ти дуже красива дівчина

Скріншот коментарів

Також Даша опублікувала містичну серію чорно-білих фото. Вона одному з них вона позує у вбранні з прозорими рюшами, трохи схиливши голову на бік і посміхаючись, відвернувшись від камери. На шиї у співачки красується дуже оригінальна прикраса, що нагадує невеликі наручники.

Даша Астаф'єва показала атмосферний чорно-біле фото (фото: instagram.com/da_astafieva)

На іншому фото вона звела руки над головою, а довгі звисаюча бахрома на рукавах створила ефект довгих розпущених волосся. "Назвіть головні симптоми закоханості? У мене - крепатура на обличчі", - залишила контрастний підпис до загадкового знімка артистка.

Даша Астаф'єва поділилася містичними чорно-білими кадрами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва показала свою апетитну фігуру в бікіні.