"Напрочь отбило любовь!" Регина Тодоренко сделала признание о своем пристрастии

Регина Тодоренко приехала в Киев с важной миссией – она стала ведущей балкона в одиннадцатом выпуске шоу Танцы со звездами 2019. Регина блистала в оригинальном платье на запах и блестящих ботфортах. Ведущая призналась, что счастлива была побывать на главном паркете страны и пришла в восторг от теплого приема. Регина охотно поделилась снимками с эфира на странице в Instagram, а позже решила рассказать о своем пристрастие.

Оказалось, что ведущая – настоящий кофеман, правда, ее "стаж" не такой большой – всего лишь год. Во время путешествий в рамках проекта "Орел и Решка" Регина успела перепробовать так много экзотических вариаций на тему кофе, что какое-то время даже не могла смотреть в сторону этого популярного напитка.

"Еще год назад я не была кофеманом, каким являюсь сейчас. За время путешествий мне приходилось пробовать невероятное количество совершенно разных сортов кофе: был и растворимый кофе из пакетика, и собранный на высокогорье Эфиопии, однажды я даже пробовала кофе из экскрементов слона (Вы можете смеяться и говорить: "Фу, что это за кофе?", но именно этот кофе считается самым дорогим в мире, и делается он из плодов кофе, съеденных и переваренных тайскими слонами!), и кофе из птичьих гнезд во Вьетнаме, и кофе с дурианом в Брунее. Все вышеперечисленное напрочь отбило всю любовь к кофе", - призналась звезда.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Правда, потом в доме у звезды появилась кофемашина и она снова вернулась к традиции пить этот бодрящий напиток утром. "Все-таки дома кофе вкуснее", – уверяет звезда. В подтверждение своих слов она опубликовала фото с чашкой в руках.

Поклонники стали делится своими предпочтениями в выборе кофе и оставляли комплименты для Регины.

Хороший кофе, это кайф!

Ой как же я обожаю кофе. Это так вредно, конечно, но две чашки в день себе позволяю. Регина, красотка

Рабочий день всегда начинается с кофе, черного и ароматного. Только после этого ритуала появляются силы работать

Утро начинается с чашки свежемолотого кофе с молоком

Утро начинается с кофе

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Ранее Регина Тодоренко решилась на интимные признания и раскрыла пикантные детали личной жизни.