"Геть відбило любов!" Регіна Тодоренко зробила зізнання про свою пристрасть

Регіна Тодоренко приїхала в Київ з важливою місією – вона стала ведучою балкона в одинадцятому випуску шоу Танці з зірками 2019. Регіна блищала в оригінальній сукні на запах і блискучих ботфортах. Ведуча зізналася, що щаслива була побувати на головному майданчику країни і прийшла у захват від теплого прийому. Регіна охоче поділилася знімками з ефіру на сторінці в Instagram, а пізніше вирішила розповісти про свою пристрасть.

Виявилося, що ведуча – справжній кавоман, правда, її "стаж" не такий великий – всього лише рік. Під час подорожей у рамках проекту "Орел и Решка" Регіна встигла перепробувати так багато екзотичних варіацій на тему кави, що якийсь час навіть не могла дивитися в бік цього популярного напою.

"Ще рік тому я не була кавоманом, яким я є зараз. За час подорожей мені доводилося пробувати неймовірну кількість абсолютно різних сортів кави: була і розчинну каву з пакетика, і зібрана на високогір'ї Ефіопії, одного разу я навіть пробувала кави з екскрементів слона (Ви можете сміятися і говорити: "Фу, що це за кава?" але саме ця кава вважається найдорожчою у світі, і робиться вона з плодів кави, які з'їли і перетравили тайські слони!), і кава з пташиних гнізд у В'єтнамі, і кава з дуріаном в Брунеї. Все перераховане вище геть відбило всю любов до кави", - зізналася зірка.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Правда, потім вдома у зірки з'явилася кавоварка і вона знову повернулася до традиції пити цей напій, що бадьорить вранці. "Все-таки вдома кава смачніше", – запевняє зірка. У підтвердження своїх слів вона опублікувала фото з чашкою в руках.

Шанувальники стали ділиться своїми смаками у виборі кави і залишали компліменти для Регіни.

Хороша кава, це кайф!

Ой як же я обожнюю каву. Це так шкідливо, звичайно, але дві чашки в день собі дозволяю. Регіна, красуня

Робочий день завжди починається з кави, чорної і запашної. Тільки після цього ритуалу з'являються сили працювати

Ранок починається з чашки свіжомеленої кави з молоком

Ранок починається з кави

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Раніше Регіна Тодоренко зважилася на інтимні зізнання і розкрила пікантні деталі особистого життя.