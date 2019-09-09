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Победительница Холостяк 9 решилась на честное признание о свадьбе

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.09.2019 - 13:56
Победительница Холостяк 9 решилась на честное признание о свадьбе
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка ответила на вопросы подписчиков

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова – открытая и общительная пара. Влюбленные остались вместе после финала проекта и постоянно доказывают, что их чувства со временем крепнут и становятся более глубокими и зрелыми. Так, Никита и Даша проводят досуг вместе, много путешествуют, общаются с общими друзьями и признаются, что им никогда не скучно вдвоем. Недавно пара разделась на камеру и показала свои тату, также Даша часто устраивает интерактивы с подписчиками в Instagram и охотно отвечает на их вопросы.

Животрепещущей темой был и остается вопрос о свадьбе экс-холостяка и его избранницы. Но Даша признается – они не спешат с судьбоносным решением. "Свадьбу пока не планируем", - ответила на вопрос одной из подписчиц девушка.

Также она рассказала, что для нее самое важное в отношениях. "Доверие, уважение, искренность и поддержка", - перечислила избранница Никиты.

Победительница Холостяк 9 решилась на честное признание о свадьбе

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Кроме того, Даша рассекретила ближайшие поездки с возлюбленным – пара планирует отправится в Италию и Испанию.

Также поклонники девушки узнали о ней много нового. Так, самой дорогой покупкой в ее жизни стал телефон, ее любимый цвет – черный, после проекта она поддерживает отношения со своими экс-конкурентками Наташей и Юлей, а ее рост составляет 165 см.

Скриншот комментариев

Ответив на вопросы любознательных подписчиков, Даша опубликовала фото в белье, подогрев их интерес. Она позировала в черном комплекте и массивных кроссовках.

Победительница Холостяк 9 решилась на честное признание о свадьбе

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Ранее Дарья Квиткова рассказала о стремительном ритме жизни и нехватке времени на простые обыденные радости.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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