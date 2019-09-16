"Наповнюйте склянки": переможниця Холостяк 9 розкрила своє правило життя

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина поділилася цікавою теорією

Дар'я Квіткова стала відомою після перемоги в 9 сезоні популярного телешоу "Холостяк", де вона стала обраницею Микити Добриніна. З фіналу проекту закохана пара не розлучається і часто демонструє свої ніжні почуття. При цьому вони досить відкриті і часто спілкуються зі своїми шанувальниками в мережі, особливо Даша. А нещодавно пара роздяглася на камеру і показала свої парні тату! На цей раз дівчина вирішила поділитися з усіма незвичайною теорією життя.

Квіткова опублікувала дуже атмосферне кадр, на якому вона позує на тлі моря, стоячи біля машини в стильному білому вбранні - сукні-міді і піджаку поверх нього. Волосся коханої Холостяка красиво майорить на вітрі.

Даша розповіла в публікації про теорію про стаканчики.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Днями від близької людини почула дуже класну теорію. У чому вона полягає: У кожного з нас є свої стаканчики, які наповнені різними заняттями, працею, людьми, відносинами і тд. Цих стаканчиків повинно бути багато. Для чого? А для того, щоб коли зник Один зі Ста стаканчиків, ви змогли заповнити порожнечу іншими дев'яносто дев'ятьма склянками і зникнення одного не було б так помітно. p.s. завчила на пам'ять і поставила це правило в пріоритет. Ви завжди будете у себе. Наповнюйте свої стакани і живіть в кайф", поділилася Квіткова.

Підписники дякують дівчині за корисну і цікаву інформацію і захоплюються ефектним фото.

Яка ж ви неймовірна, а слова вистрілили прямо в серце

Даша, це не фото, а просто вогонь. А теорія правдива і дуже справедлива)

Краща

Дуже круто

Які слова

Ми тебе дуже любимо

Ти крута!!!!

Дуже багато сенсу в цих словах

Фото - бомбезне

Дуже гарне фото

Гарне фото і слушна порада

Оце люди пишуть. Даша ви дуже розумні з Нікітою, вам напевно дуже цікаво, молодці... Дякую за розумні поради

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова зворушила пронизливою ніжністю з коханим Микитою Добриніним.

До речі, переможниця Холостяк 9 зважилася на чесне зізнання про весілля - Дарія Квіткова зазначила, що поки що вони його не планують.