"Наповнюйте склянки": переможниця Холостяк 9 розкрила своє правило життя

Дівчина поділилася цікавою теорією
Дар'я Квіткова стала відомою після перемоги в 9 сезоні популярного телешоу "Холостяк", де вона стала обраницею Микити Добриніна. З фіналу проекту закохана пара не розлучається і часто демонструє свої ніжні почуття. При цьому вони досить відкриті і часто спілкуються зі своїми шанувальниками в мережі, особливо Даша. А нещодавно пара роздяглася на камеру і показала свої парні тату! На цей раз дівчина вирішила поділитися з усіма незвичайною теорією життя.
Квіткова опублікувала дуже атмосферне кадр, на якому вона позує на тлі моря, стоячи біля машини в стильному білому вбранні - сукні-міді і піджаку поверх нього. Волосся коханої Холостяка красиво майорить на вітрі.
Даша розповіла в публікації про теорію про стаканчики.
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)
"Днями від близької людини почула дуже класну теорію. У чому вона полягає: У кожного з нас є свої стаканчики, які наповнені різними заняттями, працею, людьми, відносинами і тд. Цих стаканчиків повинно бути багато. Для чого? А для того, щоб коли зник Один зі Ста стаканчиків, ви змогли заповнити порожнечу іншими дев'яносто дев'ятьма склянками і зникнення одного не було б так помітно. p.s. завчила на пам'ять і поставила це правило в пріоритет. Ви завжди будете у себе. Наповнюйте свої стакани і живіть в кайф", поділилася Квіткова.
Підписники дякують дівчині за корисну і цікаву інформацію і захоплюються ефектним фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)
Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова зворушила пронизливою ніжністю з коханим Микитою Добриніним.
До речі, переможниця Холостяк 9 зважилася на чесне зізнання про весілля - Дарія Квіткова зазначила, що поки що вони його не планують.