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"Наповнюйте склянки": переможниця Холостяк 9 розкрила своє правило життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 16:32
"Наповнюйте склянки": переможниця Холостяк 9 розкрила своє правило життя
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина поділилася цікавою теорією

Дар'я Квіткова стала відомою після перемоги в 9 сезоні популярного телешоу "Холостяк", де вона стала обраницею Микити Добриніна. З фіналу проекту закохана пара не розлучається і часто демонструє свої ніжні почуття. При цьому вони досить відкриті і часто спілкуються зі своїми шанувальниками в мережі, особливо Даша. А нещодавно пара роздяглася на камеру і показала свої парні тату! На цей раз дівчина вирішила поділитися з усіма незвичайною теорією життя.

Квіткова опублікувала дуже атмосферне кадр, на якому вона позує на тлі моря, стоячи біля машини в стильному білому вбранні - сукні-міді і піджаку поверх нього. Волосся коханої Холостяка красиво майорить на вітрі.

Даша розповіла в публікації про теорію про стаканчики.

&quot;Наповнюйте склянки&quot;: переможниця Холостяк 9 розкрила своє правило життя

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Днями від близької людини почула дуже класну теорію. У чому вона полягає: У кожного з нас є свої стаканчики, які наповнені різними заняттями, працею, людьми, відносинами і тд. Цих стаканчиків повинно бути багато. Для чого? А для того, щоб коли зник Один зі Ста стаканчиків, ви змогли заповнити порожнечу іншими дев'яносто дев'ятьма склянками і зникнення одного не було б так помітно. p.s. завчила на пам'ять і поставила це правило в пріоритет. Ви завжди будете у себе. Наповнюйте свої стакани і живіть в кайф", поділилася Квіткова.

Підписники дякують дівчині за корисну і цікаву інформацію і захоплюються ефектним фото.

  • Яка ж ви неймовірна, а слова вистрілили прямо в серце
  • Даша, це не фото, а просто вогонь. А теорія правдива і дуже справедлива)
  • Краща
  • Дуже круто
  • Які слова
  • Ми тебе дуже любимо
  • Ти крута!!!!
  • Дуже багато сенсу в цих словах
  • Фото - бомбезне
  • Дуже гарне фото
  • Гарне фото і слушна порада
  • Оце люди пишуть. Даша ви дуже розумні з Нікітою, вам напевно дуже цікаво, молодці... Дякую за розумні поради

&quot;Наповнюйте склянки&quot;: переможниця Холостяк 9 розкрила своє правило життя

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова зворушила пронизливою ніжністю з коханим Микитою Добриніним.

До речі, переможниця Холостяк 9 зважилася на чесне зізнання про весілля - Дарія Квіткова зазначила, що поки що вони його не планують.

"Твої дотики": переможниця Холостяк 9 зворушила пронизливою ніжністю з коханим Переможниця Холостяк 9 зважилася на чесне зізнання про весілля
Новини України ХолостякМикита Добринін
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