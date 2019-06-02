"Наплакалась сегодня": Вера Брежнева показала дочку-выпускницу

Певица поделилась эмоциями от важного события
На днях прозвучали последние звонки - многие 11-классники попрощались со школой, в том числе и дети знаменитостей. В этом году в число выпускников попала и старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман. Гордая мама поделилась совместным фото с повзрослевшей девочкой на своей странице в Instagram.
На фото они запечатлены в солнечной Калифорнии - Соня живет и учится в США. Девушка выбрала для торжественного дня длинное белое платье с черными полосами, также на ней черные босоножки и гирлянда цветов в гавайском стиле на шее. Вера же позирует в черной майке и белой юбке-макси, а также белых босоножках на каблуке. Мама и дочь обнимаются и счастливо смеются на камеру.
"Моя выпускница. И пусть не верится (это со временем все же придет), что сегодня моя старшая доченька окончила школу, но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей #выпуск2019 Ps: наплакалась сегодня..." - трогательно поделилась Брежнева.
Фото: Вера Брежнева с дочерью (instagram.com/ververa)
В комментариях Соня мило поблагодарила маму.
"Мамочка любимая", - написала девушка и сопроводила ответ сердечком.
Сердечки очаровательной парочке оставила и звездная коллега Веры, певица Ани Лорак. А бывшая коллега по группе "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась милой историей и пожеланиями Соне.
"Помню, как Соня и мой Игорь когда-то играли, лазили под столом. А теперь это взрослые ребята, которые пытаются устроить свою жизнь , найти профессию... Удачи твоей Красотке! Максимальной реализации, и непременно чувствовать себя счастливой и органичной во всем, что она будет делать", - написала артистка.
Другие подписчики присоединились к ней и оставили множество теплых слов Вере и Соне. Многие восхитились внешним видом певицы и отметили, что они с дочкой выглядят, как сестры или подружки.
Напомним, Вера Брежнева впечатлила экстремальным декольте и точеной фигурой. Певица заявила, что готова к лету.
Ранее Вера Брежнева в воздушном, невесомом наряде вызвала фурор в сети. Она объявила о сотрудничестве с известным мировым брендом.
Кстати, Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке младшей дочери.