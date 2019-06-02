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"Наплакалась сегодня": Вера Брежнева показала дочку-выпускницу


Певица поделилась эмоциями от важного события

На днях прозвучали последние звонки - многие 11-классники попрощались со школой, в том числе и дети знаменитостей. В этом году в число выпускников попала и старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман. Гордая мама поделилась совместным фото с повзрослевшей девочкой на своей странице в Instagram.

На фото они запечатлены в солнечной Калифорнии - Соня живет и учится в США. Девушка выбрала для торжественного дня длинное белое платье с черными полосами, также на ней черные босоножки и гирлянда цветов в гавайском стиле на шее. Вера же позирует в черной майке и белой юбке-макси, а также белых босоножках на каблуке. Мама и дочь обнимаются и счастливо смеются на камеру.

"Моя выпускница. И пусть не верится (это со временем все же придет), что сегодня моя старшая доченька окончила школу, но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей  #выпуск2019  Ps: наплакалась сегодня..." - трогательно поделилась Брежнева.

Фото: Вера Брежнева с дочерью (instagram.com/ververa)

В комментариях Соня мило поблагодарила маму.

"Мамочка любимая", - написала девушка и сопроводила ответ сердечком.

Сердечки очаровательной парочке оставила и звездная коллега Веры, певица Ани Лорак. А бывшая коллега по группе "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась милой историей и пожеланиями Соне.

"Помню, как Соня и мой Игорь когда-то играли, лазили под столом. А теперь это взрослые ребята, которые пытаются устроить свою жизнь , найти профессию... Удачи твоей Красотке! Максимальной реализации, и непременно чувствовать себя счастливой и органичной во всем, что она будет делать", - написала артистка.

Другие подписчики присоединились к ней и оставили множество теплых слов Вере и Соне. Многие восхитились внешним видом певицы и отметили, что они с дочкой выглядят, как сестры или подружки.

  • "Поздравляю с вхождением во взрослую жизнь!!!"
  • "Какая она уже взрослая!!!"
  • "Когда не отличить, где мать, а где дочь"
  • "Вы словно обе выпускницы!"
  • "Здорово, поздравляю вас, вы как две красивые сестры"
  • "Это слёзы счастья, Вера"
  • "Дочь похожа на родную сестру"
  • "Я думала это Сестра))"
  • "Если бы не знала, что эта девушка- Ваша дочь, то подумала бы - подруга))"
  • "Вера, вы такая красивая, вы как две сестры, а не мать и дочь"
  • "Вы как 2 капельки воды. поздравляю!"
  • "Как сестры"
  • "Какие красавицы! Кто скажет мама? Две сестрички! Поздравляю!"
  • "Вера просто девочка!!! конечно не верится!! счастье какое. мотиватор Вера "

Напомним, Вера Брежнева впечатлила экстремальным декольте и точеной фигурой. Певица заявила, что готова к лету.

Ранее Вера Брежнева в воздушном, невесомом наряде вызвала фурор в сети. Она объявила о сотрудничестве с известным мировым брендом.

Кстати, Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке младшей дочери.

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