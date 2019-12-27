Напьетесь позже: Оля Полякова рассказала о правильном опьянении на новый год

За кулисами праздничного концерта-награждения лучших песен 2019-го года «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, Королева ночи Оля Полякова, которая ранее вспомнила о казусах в новогоднюю ночь, рассказала, к каким хитростям прибегает, чтобы избежать похмелья и после чего звезда смогла с уверенностью сказать, что она здорова.

Популярная украинская артистка Оля Полякова, которая на праздничном концерте-награждении лучших песен 2019 «Музыкальная платформа» получила награды сразу за две песни: «Эй, секундочку» и «Лед тронулся», поделилась личным секретом, как избежать похмелья.

«Не пить много и знать меру! А еще надо пить много воды. Если выпивать 1 бокал шампанского и 2 бокала воды, то вы напьетесь позже и все это вымоется – состоится дезинтоксикация организма. Короче говоря, пейте воду. Вообще, вода – это наше все, если у меня болит живот или голова я пью воду. Это реально очень помогает», – рассказала артистка журналистам канала «Украина».

Кроме того, певица отметила, недавно она прошла длительное обследование для того, чтобы убедиться, что полностью здорова.

«Я делала check-up. И призываю всех проверять свой организм. Потому что я на днях прошла обследование – двое суток пробыла в больнице. Все обследовала, мне сделали все возможные УЗИ, сделали видео – позасовывали во все дыры камеры – все исследовали и сказали, что я здорова. Но для того, чтобы это сказать, надо обследоваться. В Украине умирают люди от онкозаболеваний только потому что очень поздно обращаются к врачам. Поэтому, не ждите, когда заболит – идите и делайте обследование и будьте здоровы!», – прокомментировала Оля Полякова за кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь.

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Напомним, ранее Полякова засветила "бесконечные" ноги и похвасталась новым достижением.