"Нана красавица": Маша Ефросинина очаровала редким фото с дочерью и сыном

Певица рассказала, как учит детей иностранным языкам
Маша Ефросинина недавно поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако они ошиблись - ведь сейчас ведущая гордая и счастливая мама двоих детей. Младшего сыночка Александра она довольно часто показывает в сети, умиляя фанатов забавными видео и нежными фото с малышом, которому исплнилось 5 лет. А вот 15-летняя Нана не очень любит фотографироваться, так что редко появляется в аккаунте звездной мамы.
Но для нового фото она сделала исключение - Маша поделилась редким кадром, на котором запечатлена с обоими детьми. Стильная семейка позирует у памятника, на ограде которого сидит Саша. Мама и дочь одеты в похожем стиле - брюки, белые футболки и спортивную обувь. Ефросинина также дополнила лук солнцезащитными очками и кожаным коричневым рюкзачком.
Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)
Телезвезда рассказала, как они с мужем приучают детей к иностранным языкам с самого детства.
"Мой муж периодически стал ставить Сане мультфильмы на английском языке! Мол, пускай прислушивается и ловит смысл. Я, как советский ученик, начавший в своё время изучение английского в школе с легендарного ху из он дьюти тудэй, не верила в правильные помыслы моего супруга, пока наш сын не выдал что-то очень уместное по-английски в своей речи! Язык- дело нужное, и чем его больше в практике любого ребенка, тем больше у него впереди свободы в достижении успеха! Да-да, проверено!" - поделилась Маша.
Подписчики пришли в восторг от семейного кадра и осыпали ведущую теплыми отзывами, особенно восхищаясь красотой повзрослевшей Наны.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом. Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей, за что ее назвали "Украинской версией Моники Беллуччи".
Ранее Маша Ефросинина поделилась мудрыми советами, подтвержденными ее жизненным опытом .