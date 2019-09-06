"Нана красуня": Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з дочкою та сином

Маша Єфросиніна нещодавно вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак вони помилилися - адже зараз ведуча горда і щаслива мама двох дітей. Молодшого синочка Олександра вона досить часто показує в мережі, розчулюючи фанатів забавними відео і ніжними фото з малюком, якому виповнилося 5 років. А от 15-річна Нана не дуже любить фотографуватися, так що рідко з'являється в записі зіркової мами.

Але для нового фото вона зробила виняток - Маша поділилася рідкісним кадром, на якому зображена з обома дітьми. Стильна сімейка позує біля пам'ятника, на огорожі якого сидить Сашко. Мама і дочка одягнені в схожому стилі - штани, білі футболки і спортивне взуття. Єфросиніна також доповнила лук сонцезахисними окулярами і шкіряним коричневим рюкзачком.

Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)

Телезірка розповіла, як вони з чоловіком привчають дітей до іноземних мов з самого дитинства.

"Мій чоловік періодично став ставити Сані мультфільми англійською мовою! Мовляв, нехай прислухається і ловить зміст. Я, як радянський учень, що почав у свій час вивчення англійської у школі з легендарного ху із он д'юті тудей, не вірила в правильні думки мого чоловіка, поки наш син не видав щось дуже доречне по-англійськи у своїй промові! Мова - справа потрібна, і чим її більше в практиці будь-якої дитини, тим більше у неї попереду свободи в досягненні успіху! Так-так, перевірено!" - поділилася Маша

Підписники прийшли в захват від сімейного кадру і обсипали ведучу теплими відгуками, особливо захоплюючись красою дорослої Нани.

Нана дуже виросла і стала ще красивіше!!!

Нана прекрасне!

Які ж гарні всі жінки в вашій сім'ї!

Дівчата супер, ноги від вух! рюкзак напевно у Флоренції купили!? Клас! Дякую, що нагадали про мультики англійською! Знала ж!

Ці нескінченні ноги!!! Красиво!

Нарешті Нана! Ура!!!

Яка Нана вже доросла стала! як час летить))))

Чоловік молодець

Нана красуня!

Це ваша дочка, вся в маму, висока і длиноногая

Яка Нана красуня, а ноги то любоффффф просто

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом. Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої, за що її назвали "Українською версією Моніки Беллуччі".

Раніше Маша Єфросиніна поділилася мудрими порадами, підтвердженими її життєвим досвідом .