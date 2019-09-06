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"Нана красуня": Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з дочкою та сином

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Співачка розповіла, як вчить дітей іноземним мовам

Маша Єфросиніна нещодавно вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак вони помилилися - адже зараз ведуча горда і щаслива мама двох дітей. Молодшого синочка Олександра вона досить часто показує в мережі, розчулюючи фанатів забавними відео і ніжними фото з малюком, якому виповнилося 5 років. А от 15-річна Нана не дуже любить фотографуватися, так що рідко з'являється в записі зіркової мами.

Але для нового фото вона зробила виняток - Маша поділилася рідкісним кадром, на якому зображена з обома дітьми. Стильна сімейка позує біля пам'ятника, на огорожі якого сидить Сашко. Мама і дочка одягнені в схожому стилі - штани, білі футболки і спортивне взуття. Єфросиніна також доповнила лук сонцезахисними окулярами і шкіряним коричневим рюкзачком.

Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)

Телезірка розповіла, як вони з чоловіком привчають дітей до іноземних мов з самого дитинства.

"Мій чоловік періодично став ставити Сані мультфільми англійською мовою! Мовляв, нехай прислухається і ловить зміст. Я, як радянський учень, що почав у свій час вивчення англійської у школі з легендарного ху із он д'юті тудей, не вірила в правильні думки мого чоловіка, поки наш син не видав щось дуже доречне по-англійськи у своїй промові! Мова - справа потрібна, і чим її більше в практиці будь-якої дитини, тим більше у неї попереду свободи в досягненні успіху! Так-так, перевірено!" - поділилася Маша

Підписники прийшли в захват від сімейного кадру і обсипали ведучу теплими відгуками, особливо захоплюючись красою дорослої Нани.

  • Нана дуже виросла і стала ще красивіше!!!
  • Нана прекрасне!
  • Які ж гарні всі жінки в вашій сім'ї!
  • Дівчата супер, ноги від вух! рюкзак напевно у Флоренції купили!? Клас! Дякую, що нагадали про мультики англійською! Знала ж!
  • Ці нескінченні ноги!!! Красиво!
  • Нарешті Нана! Ура!!!
  • Яка Нана вже доросла стала! як час летить))))
  • Чоловік молодець
  • Нана красуня!
  • Це ваша дочка, вся в маму, висока і длиноногая
  • Яка Нана красуня, а ноги то любоффффф просто

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом. Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої, за що її назвали "Українською версією Моніки Беллуччі".

Раніше Маша Єфросиніна поділилася мудрими порадами, підтвердженими її життєвим досвідом .

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