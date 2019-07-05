"Нам запретили": подруга Тодоренко раскрыла интересные детали ее свадьбы

Масштабная итальянская свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова стала долгожданным событием не только для их друзей, но и многочисленной армии поклонников. Пара решила организовать торжество на целых три дня! Красивая и счастливая невеста блистала на фоне живописных пейзажей Сорренто в белом платье со шлейфом-вуалью от плечей и роскошным декольте под руку с женихом в белом пиджаке и с "бабочкой". А свадебные танцы и оригинальные клятвы молодоженов растрогали всю сеть! Правда, во второй день свадьбы оценить образы супругов их поклонникам не удалось. Подруга и коллега телеведущей по шоу "Орел и Решка" Мария Ивакова в сториз Instagram проговорилась о том, что гостям запретили снимать молодоженов.

Судя по кадрам, второй день стал тематическим. На девушках можно увидеть белые летящие длинные платья в ретро-стиле и шляпки – похоже, для гостей ввели дресс-код.

На свежем фото в похожем наряде запечатлена и сама Регина в компании мамы. На ней – длинное свободное платье кремового оттенка и шляпка-канатье.

Фото: Регина Тодоренко с мамой (instagram.com/reginatodorenko)

"Все очень красивые, сидят и ждут жениха и невесту. Но сегодня мы не будем публиковать их, потому что нам запретили", - заявила Мария на камеру. "Увы, никаких фееричных фото Регины и Влада", - подписала кадры она.

Фото: instagram.com/maria_ivakova

Зато девушка поделилась своими впечатлениями от праздника, опубликовав веселое фото в компнии друзей – звезды "Орла и Решки" Алины Астровской, музыканта Антона Лаврентьева и актера Никиты Ефремова.

"Это была одна из самых душевных и красивых свадеб ever. Просто нереально круто!" - отметила Мария.

Фото: гости на свадьбе Тодоренко Топалова (instagram.com/maria_ivakova)

Также она показала забавное фото все в той же компании, оригинально подписав его: "Только бешенные гости!"

Фото: гости на свадьбе Тодоренко Топалова (instagram.com/maria_ivakova)

Стоит отметить, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова побывала также и Леся Никитюк. Она даже поймала стильный букет невесты и восхитила своим образом в коротком платье.