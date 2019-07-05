"Нам заборонили": подруга Тодоренко розкрила цікаві деталі її весілля

Масштабне італійське весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова стало довгоочікуваною подією не тільки для їх друзів, але і багаточисленної армії шанувальників. Пара вирішила організувати свято на цілих три дні! Красива і щаслива наречена блищала на фоні мальовничих пейзажів Сорренто в білій сукні зі шлейфом-вуаллю від плечей і розкішним декольте під руку з нареченим у білому піджаку і з "метеликом". А весільні танці і оригінальні клятви молодят зворушили всю мережу! Щоправда, у другий день весілля оцінити образи подружжя їх прихильникам не вдалося. Подруга і колега телеведучої по шоу "Орел и Решка" Марія Івакова в сторіз Instagram проговорилася про те, що гостям заборонили знімати молодят.

Судячи з кадрів, другий день став тематичним. На дівчатах можна побачити білі довгі сукні в ретро-стилі і капелюшки – схоже, для гостей ввели дрес-код.

На свіжому фото в подібному вбранні зображена й сама Регіна в компанії мами. На ній – довге вільне плаття кремового відтінку і капелюшок-канатье.

Фото: Регіна Тодоренко з мамою (instagram.com/reginatodorenko)

"Всі дуже красиві, сидять і чекають нареченого і наречену. Але сьогодні ми не будемо публікувати їх, тому що нам заборонили", - заявила Марія на камеру. "На жаль, жодних феєричних фото Регіни і Влада", - підписала кадри вона.

Фото: instagram.com/maria_ivakova

Зате дівчина поділилася своїми враженнями від свята, опублікувавши веселе фото в компанії друзів – зірки "Орла и Решки" Аліни Астровської, музиканта Антона Лаврентьєва і актора Микити Єфремова.

"Це було одне з найбільш душевних і красивих весіль ever. Просто нереально круто!" - зазначила Марія.

Фото: гості на весіллі Тодоренко Топалова (instagram.com/maria_ivakova)

Також вона показала кумедне фото все в тій же компанії, оригінально підписавши його: "Тільки шалені гості!"

Фото: гості на весіллі Тодоренко Топалова (instagram.com/maria_ivakova)

Варто зазначити, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова побувала також і Леся Нікітюк. Вона навіть зловила стильний букет нареченої і полонила своїм образом в короткій сукні.