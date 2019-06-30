"Наконец-то вместе": Лилия Ребрик умилила сеть нежным семейным фото

Дикая семейка собралась в полном составе
Звезда утреннего шоу "Ранок з Україною" и театральная актриса Лилия Ребрик много работает, как и ее супруг, хореграф Андрей Дикий. Поэтому у семьи не так часто получается проводить время в полном составе - с их двумя дочерьми Дианой и Полиной. Так что когда это происходит, все они очень счастливы.
Именно такой момент Лилия и показала на нежном новом снимке. На фото ведущая присела на траве, держа на руках младшую дочурку. Муж нежно обнимает их сзади, а старшая Диана сбоку. Все семейство счастливо смеется - они явно очень рады быть вместе.
Как отметила Ребрик, у них получилось отправиться немного отдохнуть на даче.
"Нарешті разом!" - подписала она трогательную публикацию.
Фото: Лилия Ребрик с семьей(instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики телезвезды порадовались за нее и засыпали комплиментами, отмечая, что у нее очень красивая семья и очаровательные дети.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик очаровала сеть фото годовалой дочки Полины, которая освоила велобег-трансформер.
Недавно Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы и собрала в сети восторженные отзывы своих поклонников.
Также мы писали о том, что перед этим Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне, шутя в сети о "дне сна".