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"Наконец-то вместе": Лилия Ребрик умилила сеть нежным семейным фото


Дикая семейка собралась в полном составе

Звезда утреннего шоу "Ранок з Україною" и театральная актриса Лилия Ребрик много работает, как и ее супруг, хореграф Андрей Дикий. Поэтому у семьи не так часто получается проводить время в полном составе - с их двумя дочерьми Дианой и Полиной. Так что когда это происходит, все они очень счастливы.

Именно такой момент Лилия и показала на нежном новом снимке. На фото ведущая присела на траве, держа на руках младшую дочурку. Муж нежно обнимает их сзади, а старшая Диана сбоку. Все семейство счастливо смеется - они явно очень рады быть вместе.

Как отметила Ребрик, у них получилось отправиться немного отдохнуть на даче.

"Нарешті разом!" - подписала она трогательную публикацию.

Фото: Лилия Ребрик  с семьей(instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики телезвезды порадовались за нее и засыпали комплиментами, отмечая, что у нее очень красивая семья и очаровательные дети.

  • Прекрасна сім‘я! Приклад для багатьох! Залишайтесь такими класними, а ми будемо радіти за вас!!!
  • Ви неймовірні і чудові!!!! Втомлені, але щасливі)
  • Ура! Дикі повним складом!
  • Яка ви гарна родина,там приємно дивитися на вас
  • Очень красивая и счастливая семья!!! Счастья, здоровья, удачи, любви, мира!!!
  • Шикарная семья! Люблю вас вы все очень красивы и талантливы:)
  • А дівчата схожі на Вас 
  • Щасливий тато... має три дівчинки - красуні!!! 
  • Очень красивая, счастливая семья. Приятно смотреть,на радостные лица семьи. Хотелось бы чаще и больше таких счастливых семей в нашей стране 
  • Суперова дика сiмейка
  • Одна Доця мамина, другая папина. Класс, рада за Вас
  • Ви приклад для багатьох, дякую за ваше тепло
  • Красунчики, зичу щастя вас!!!!!! Ви суперові!!!!!
  • Супер позитивне фото!!! 
  • Дика сімейка - супер сімейка!!! Чудова родина!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик очаровала сеть фото годовалой дочки Полины, которая освоила велобег-трансформер.

Недавно Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы и собрала в сети восторженные отзывы своих поклонников. 

Также мы писали о том, что перед этим Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне, шутя в сети о "дне сна". 

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