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"Нарешті разом": Лілія Ребрик замилувала мережу ніжним сімейним фото


Дика сімейка зібралася в повному складі

Зірка ранкового шоу "Ранок з Україною" та театральна акторка Лілія Ребрик багато працює, як і її чоловік, хореграф Андрій Дикий. Тому у родини не так часто виходить проводити час у повному складі - з їх двома дочками Діаною і Поліною. Так що коли це відбувається, всі вони дуже щасливі.

Саме такий момент Лілія і показала на ніжному новому знімку. На фото ведуча присіла на траві, тримаючи на руках молодшу доньку. Чоловік ніжно обіймає їх ззаду, а старша Діана збоку. Все сімейство щасливо сміється - вони явно дуже раді бути разом.

Як зазначила Ребрик, у них вийшло відправитися трохи відпочити на дачі.

"Нарешті разом!" - підписала вона зворушливу публікацію.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю(instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники телезірки пораділи за неї і засипали компліментами, відзначаючи, що у неї дуже гарна сім'я і чарівні діти.

  • Прекрасна сім'я! Приклад для багатьох! Залишайтесь такими класними, а ми будемо радіти за вас!!!
  • Ви неймовірні і чудові!!!! Втомлені, але щасливі)
  • Ура! Дикі повним складом!
  • Яка ви гарна батьківщина,там приємно дивитися на вас
  • Дуже красива і щаслива сім'я!!! Щастя, здоров'я, удачі, любові, миру!!!
  • Шикарна сім'я! Люблю вас ви всі дуже гарні і талановиті:)
  • А дівчата схожі на Вас
  • Щасливий тато має три дівчинки - красуні!!!
  • Дуже гарна, щаслива сім'я. Приємно дивитися,на радісні обличчя сім'ї. Хотілося б частіше і більше таких щасливих сімей в нашій країні
  • Суперова дика сімейка
  • Одна мамина Доця, інша татова. Клас, рада за Вас
  • Ви приклад для багатьох, дякую за ваше тепло
  • Красунчики, зичу щастя вас!!!!!! Ви суперові!!!!!
  • Супер позитивні фото!!!
  • Дика сімейка - супер сімейка!!! Чудова родина!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної доньки Поліни, яка освоїла велобіг-трансформер.

Нещодавно Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми і зібрала в мережі захоплені відгуки своїх шанувальників.

Також ми писали про те, що перед цим Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні, жартуючи в мережі про "день сну".

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