"Нарешті разом": Лілія Ребрик замилувала мережу ніжним сімейним фото

Зірка ранкового шоу "Ранок з Україною" та театральна акторка Лілія Ребрик багато працює, як і її чоловік, хореграф Андрій Дикий. Тому у родини не так часто виходить проводити час у повному складі - з їх двома дочками Діаною і Поліною. Так що коли це відбувається, всі вони дуже щасливі.

Саме такий момент Лілія і показала на ніжному новому знімку. На фото ведуча присіла на траві, тримаючи на руках молодшу доньку. Чоловік ніжно обіймає їх ззаду, а старша Діана збоку. Все сімейство щасливо сміється - вони явно дуже раді бути разом.

Як зазначила Ребрик, у них вийшло відправитися трохи відпочити на дачі.

"Нарешті разом!" - підписала вона зворушливу публікацію.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю(instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники телезірки пораділи за неї і засипали компліментами, відзначаючи, що у неї дуже гарна сім'я і чарівні діти.

Прекрасна сім'я! Приклад для багатьох! Залишайтесь такими класними, а ми будемо радіти за вас!!!

Ви неймовірні і чудові!!!! Втомлені, але щасливі)

Ура! Дикі повним складом!

Яка ви гарна батьківщина,там приємно дивитися на вас

Дуже красива і щаслива сім'я!!! Щастя, здоров'я, удачі, любові, миру!!!

Шикарна сім'я! Люблю вас ви всі дуже гарні і талановиті:)

А дівчата схожі на Вас

Щасливий тато має три дівчинки - красуні!!!

Дуже гарна, щаслива сім'я. Приємно дивитися,на радісні обличчя сім'ї. Хотілося б частіше і більше таких щасливих сімей в нашій країні

Суперова дика сімейка

Одна мамина Доця, інша татова. Клас, рада за Вас

Ви приклад для багатьох, дякую за ваше тепло

Красунчики, зичу щастя вас!!!!!! Ви суперові!!!!!

Супер позитивні фото!!!

Дика сімейка - супер сімейка!!! Чудова родина!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної доньки Поліни, яка освоїла велобіг-трансформер.

Нещодавно Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми і зібрала в мережі захоплені відгуки своїх шанувальників.

Також ми писали про те, що перед цим Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні, жартуючи в мережі про "день сну".