Наконец-то настоящие: Брежнева и Меладзе покорили сеть домашним дуэтом

Певица с мужем приняли участие в благотворительном марафоне
Вера Брежнева нечасто баловала поклонников семейными кадрами с мужем Константином Меладзе, однако на карантине они все время проводят вместе и певица стала иногда показывать их будни на самоизоляции. Кроме того, звезда делится советами по правильному питанию и уходу за собой в домашних условиях и устраивает онлайн-фотосессии. Супруги решили присоединиться к благотворительному проекту в поддержку врачей, которые борются с пандемией коронавируса, и покорили всех милым домашним дуэтом.
В ролике Вера исполняет песню "Хорошие новости", а Константин аккомпанирует ей на фортепиано и изредка подпевает. При этом они выглядят очень просто и по-домашнему - продюсер в обычной белой футболке, а певица в сером джемпере оверсайз.
"Мне не нужны золотые берега, милый, мне не нужны твои клятвы верности. Не обещая много, сделай что-нибудь и не забудь принести мне хорошие новости", - поется в песне.
"Сегодня мы с @meladzemusic тоже приняли участие в благотворительном марафоне "Прорвёмся" в поддержку медиков. Спасибо всем, кто участвовал морально и финансово. Вместе мы прорвёмся", - написала Брежнева под видео.
Поклонники пришли в восторг от нежных кадров со звездной парой и оставили много растроганных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии.