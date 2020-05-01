Наконец-то настоящие: Брежнева и Меладзе покорили сеть домашним дуэтом

Вера Брежнева нечасто баловала поклонников семейными кадрами с мужем Константином Меладзе, однако на карантине они все время проводят вместе и певица стала иногда показывать их будни на самоизоляции. Кроме того, звезда делится советами по правильному питанию и уходу за собой в домашних условиях и устраивает онлайн-фотосессии. Супруги решили присоединиться к благотворительному проекту в поддержку врачей, которые борются с пандемией коронавируса, и покорили всех милым домашним дуэтом.

В ролике Вера исполняет песню "Хорошие новости", а Константин аккомпанирует ей на фортепиано и изредка подпевает. При этом они выглядят очень просто и по-домашнему - продюсер в обычной белой футболке, а певица в сером джемпере оверсайз.

"Мне не нужны золотые берега, милый, мне не нужны твои клятвы верности. Не обещая много, сделай что-нибудь и не забудь принести мне хорошие новости", - поется в песне.

"Сегодня мы с @meladzemusic тоже приняли участие в благотворительном марафоне "Прорвёмся" в поддержку медиков. Спасибо всем, кто участвовал морально и финансово. Вместе мы прорвёмся", - написала Брежнева под видео.

Поклонники пришли в восторг от нежных кадров со звездной парой и оставили много растроганных комментариев.

Вы невероятные

Костик круто приукрасил

Лучший клип на самоизоляции. Естественно, мило, круто, с чувством и своим голосом

Вера, вы зажигалка! Уверена, что Константин с вами счастлив, потому что вы открыли его для него..Пойте, радуйте нас и будьте счастливы

Вера ты супер, мурашки по коже, обожаю твоё творчество и тебя, как женщину. Так держать, ты большая молодец!!!!!

Наконец-то настоящие

Вы прекрасны! Два лучистых человека, которые заслужили друг друга)

Какие Вы классные!!

Без слов))) одни эмоции))) положительные конечно)))

Восхитительно! Столько эмоций и позитива! Одним слова приятно всегда смотреть и слушать

Супер! Вы умнички! Ваши голоса и ваша энергетика поют в унисон

Этот голос, бальзам для души

Супер, вы замечательный дует во всех смыслах

Очередной хииит. Аккомпаниатор и бэк-вокалист в однлм лице умопомрачителен

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии.