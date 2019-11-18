Экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала об обязанностях их сына Андрея

Ирина Горовая и Потап (фото: соцсети артистов)

По словам Горовой, Андрея особо никто ни к чему не принуждает

Бывшая супруга Потапа Ирина Горовая поделилась важными моментами воспитания их совместного сына – 11-летнего Андрея. Отметим, что пара была вместе в официальном браке с 1999 по 2014 год. При этом одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса смогла разойтись мирно, сохранив теплые отношения после расставания. Сын Андрей остался жить с мамой – продюсером Ириной Горовой. Однако до этого Горовая рассказывала журналистам, что никак не препятствует общению сына в отцом. "Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол играть, мы ходим в кино семьей", - рассказала Ирина.

А вот в эфире программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина" по будням в 9:30, украинская продюсер признались, какими домашними обязанностями обременяет Андрея.

По словам Ирины, убирать квартиру Андрея никто не заставляет, потому что он – мужчина. А вот носки должны лежать на своем месте.

"Он должен убрать свою постель, убрать носки, которые разбрасывает, трусики или другие вещи, когда переодевается. И обязательно он убирает посуду в посудомоечную машину. Это все, что он делает. А так, в принципе, его обязанность – хорошо учиться, быть умным мальчиком, не играть много в компьютер, любить свою мамочку, папочку и сестричку, выгуливать собаку, посадить 40 розовых кустов..." – рассказала Ирина Горовая.

Ирина Горовая и Потап с детьми

Кстати, о тонкостях воспитания своих сыновей также рассказали лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певице Alyosha. Марк и Антон очень помогают звездным папе с мамой.

"Так помогают, что ты в два раза дольше делаешь то, что можешь сделать очень быстро. Но это такая помощь, от которой сердце просто радуется. У кого есть дети – знают, что такое прибивать гвоздь или ремонтировать что-то дома, когда ты сам в тишине работаешь или когда вокруг тебя бегают двое детей и помогают тебе", – поделился Тарас Тополя. Впрочем, звездный папочка проявляет снисходительность, потому что знает, что когда дети предлагают помощь – отказывать грех.

Тарас Тополя и Alyosha с сыновьями Марком и Антоном

А вот супруги Бабкиных своих детей от домашней работы оберегают. Музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана воспитывают троих детей. И если Елисей еще совсем маленький и может только пакостить, радуя родителей, старшие уже могут помогать во всем. Однако артист говорит, что у детей куча школьных обязанностей.

"Им бы справиться со своими обязанностями в школе. Потому что они утром уходят и вечером приходят. А когда у сына футбол, например, то он приходит домой в пол 9 вечера. Ему надо поесть и уже ложиться спать. Дочь бегает тоже, у нее танцы, театр, вокал. Задают домашние задания. Это надо все успевать. Поэтому я говорю – на то мы и родители, чтобы справляться с обязанностями. А детям надо сейчас учиться и все успевать", – рассказал Сергей Бабкин в интервью каналу "Украина".

Сергей и Снежана Бабкины с детьми

Напомним, ранее Снежана Бабкина умилила уникальными архивными фото с мужем.