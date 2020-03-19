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Надя Дорофеева покрасовалась в нижнем белье, засветив идеальные формы

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.03.2020 - 11:48
Надя Дорофеева покрасовалась в нижнем белье, засветив идеальные формы
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя решила взбодрить поклонников в период карантина

Надя Дорофеева, как и многие украинские селебритис, также остается дома на карантине. И пока звезды гадают, чем развлекать свою аудиторию на период отсутствия концертов и вечеринок, экс-солистка “Время и Стекло” пошла проверенным путем. Пока Настя Каменских советует книги, а Катя Осадчая — фильмы, Дорофеева показывает пикантные кадры. Украинская красотка решила держать поклонников в тонусе. И похвасталась роскошными формами.

В разделе сториз на своей instagram-страничке Надя опубликовала притягательное видео, на котором позирует в белье. Красотка решила прорекламировать изделия от своих любимых брендов, которыми давно пользуется.

На видео Надя позирует в комплекте белья белого цвета от TTSWTRS. На пальчиках — кольца от Guzema. Также любимого бренда Кати Осадчей и Маши Ефросининой. Дорофеева позирует в расстегнутых потертых джинсах. Из украшений также — подвеска с жемчужиной на золотой цепочке. В глаза бросается и кислотный маникюр оранжевого оттенка.

Также можно рассмотреть татуировки на теле Нади — флористические мотивы на запястье. Знак молнии на боку.

Надя Дорофеева покрасовалась в нижнем белье, засветив идеальные формы

Надя Дорофеева покрасовалась в нижнем белье, засветив идеальные формы

Скриншоты видео: instagram.com/aakucherenko

Кстати, до этого певица также присоединилась к множеству своих коллег и призвала не паниковать в период карантина. Дорофеева отметила, что соблюдать его, конечно же, важно и нужно. При этом не переходить в крайности — "с хорошим настроением и юмором, но при этом и с понимаем важности”.

Во время этого сложного для всех периода Надя призвала, во-первых, доверять проверенным источникам, к примеру, МОЗ. А также переключиться на себя. Сделать то, что вы давно хотели, но не находили время на это.

“Давно не отдыхали, не было времени почитать, посмотреть концерт, не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? Сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите её столько, сколько написано на упаковке. Наконец-то подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много разных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно. А еще пейте много воды”, — советует Дорофеева.

Надя Дорофеева покрасовалась в нижнем белье, засветив идеальные формы

Фото: instagram.com/aakucherenko

Также Надя теперь советует не оправдываться и заняться спортом или хотя бы зарядкой. “Теперь время в вашем распоряжении”, — пишет Дорофеева.

Что еще советует Надя:

  • Начать готовить для себя и родных. А не покупать уже готовые блюда.
  • Выбросить старую одежду и устроить себе онлайн-шопинг.
  • Быть здоровыми!

Тогда свой пост Надя сопроводила кадром яркой фотосессии, которая была проведена еще год назад — весной 2019! Поразительно, как стала актуальна эта съемка сейчас. В кадре Дорофеева позирует в защитной розовой маске — в тон спортивной одежды. Тогда рекламная фотосессия прошла в таком себе “азиатском стиле”.

Время в распоряжении: Надя Дорофеева рассекретила полезный план на период карантина "Время и Стекло" высказались о ревности, взаимной симпатии и отношениях с продюсерами
Новости Украины Надя Дорофеева
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