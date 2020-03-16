Надя Дорофеева соблазняет идеальными формами в экстремально облегающих кожаных брюках

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний показали трендовые образы

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний заставили своих поклонников понервничать. На пике своей популярности группа “Время и Стекло” объявила о распаде! И это после 10 лет существования музыкального проекта. Официальное обращение Нади и Леши прозвучало 11 марта. Чуть позже Дорофеева и Позитив появились в программе “Светская жизнь” и дали свое первое эксклюзивное интервью после распада Кате Осадчей. Как объяснила прекращение проекта “Время и Стекло” сама Дорофеева, они с Позитивом “выросли” и готовы идти дальше. По словам Нади, распад группы — это “крутой шаг вперед”. При этом отдельного внимания также заслуживает образ певицы.

На своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала парочку фото со знаковой встречи с Осадчей. Как обычно, Надя продемонстрировала идеальное чувство стиля. Украинская красотка выбрала классическую черно-белую комбинацию, но с “изюминкой”.

Стильная Надя Дорофеева и Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, в эфире студии “Светской жизни” Дорофеева появилась в экстремально облегающих черных брюках из эко-кожи. Брюки расчерчены белыми нитками-стежками. Также брюки внизу украшены декоративными молниями. Этот элемент образа Нади невероятно ее стройнит, подчеркивая длинные и спортивные ножки экс-солистки “Время и Стекло”. Свой роскошный образ Дорофеева дополнила воздушной белой блузой. И вновь видим очень оригинальный элемент гардероба. Асимметричная блуза на одно плечо украшена пышным рукавом и шлейфом. Довершают образ белые лодочки на шпильке. Волосы красотка распустила. Из украшений исполнительница выбрала массивное колье со звеньями, а также крупные серьги. Макияж сделан с акцентом на глаза и слегка розовые губки.

Позитив также выбрал “классический” аутфит в белых тонах. Алексей Завгородний выбрал брючный костюм с объемным жакетом, а также массивные белые кроссовки. Яркости добавляет оранжевая футболка, на горловине которой написано “стиль”.

Получилась очень стильная пара, которая в привычной для себя форме задает новые тренды.

“Эксклюзив для светской жизни”, — лаконично подписала серию фото Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А вот Катя Осадчая выбрала черный облегающий комбинезон с пышными декоративными рукавами из тюли. Талию подчеркивает широкий пояс. Довершает образ черная кепка с молнией, а также черные туфли на шпильке.

Отметим, что в интервью Кате Надя и Позитив признались, что и им, и продюсерам страшно за будущее. Творческая пара планирует заняться сольной карьерой. Но никто не знает, как у них сложится на этом пути.

“Мы не знаем, как там дальше будет. Всем страшно”, — подчеркивает Надя. “Нам очень стрёмно”, — подтверждает Надины слова Завгородний.

Также “Время и Стекло” планирует отправиться в прощальный тур.

“Мы с Позитивом точно будем рыдать”, — обещает Надя.

Пока что гастроли запланированы с мая. Пара надеется, что коронавирус не станет на их пути прощальной встречи с поклонниками.

Напомним, ранее "Время и Стекло" высказались о ревности, взаимной симпатии и отношениях с продюсерами.