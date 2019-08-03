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Надя Дорофеева похвасталась упругими ягодицами на горячих фото с яхты


Певица наслаждается семейным отдыхом с мужем в Италии

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с любимым мужем Владимиром Дантесом отправилась на заслуженный отдых и радует поклонников атмосферными снимками и неожиданными признаниями. Пара выбрала для отпуска красочную Италию, где катается на яхте по Средиземному морю и гуляет по живописным уличкам приморских городков. Конечно же, артистка не упустила случая похвастаться своей роскошной фигурой.

На своей странице в Instagram Надя опубликовала горячее фото, на котором она лежит на яхте в эффектном красном купальнике. При этом артистка запечатлена спиной к камере, демонстрируя свои упругие ягодицы и длинные ноги. Девушка обернулась к камере и игриво приложила пальчик к губам.

"Яхта, август 
И мы с тобою влюблены". - подписала публикацию Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева в Италии (instagram.com/nadyadorofeeva)

Еще один соблазнительный кадр она выложила в сториз свого аккаунта, где также показан "вид сзади".

Фото: Надя Дорофеева в Италии (instagram.com/nadyadorofeeva)

Впечатленные поклонники искупали Надю в комплиментах и попросили постить побольше таких фото.

  • Ты идеально сочетаешься с яхтой!
  • Мы все таки ждём фоточку с Вовой в одинаковых купальниках
  • Оаооа, обожаю вас! вы самые крутые
  • Найкраща)
  • Горячий орех
  • Вооууу
  • Здорово!!! Вечной влюбленности вам
  • Русалка
  • Какая малыха
  • Ти сексі
  • Ты прекрасна Надя, обожаю тебя
  • Надя ты там хоть загораешь, надо чтоб ты приехала шоколадкой
  • Фигура идеальная 

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

К слову, чуть ранее певица также поделилась трогательным фото с мужем Владимиром Дантесом, на котором они запечатлены со спины, идущими по улице города. Пара мило держится за руки и слегка обернулась к фотографу.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева ошарашила пикантным признанием о своем муже Владимире Дантесе во время отдыха в Италии. Ее супруг неожиданно оценил красоту местных мужчин.

Также влюбленные Надя Дорофеева и Владимир Дантес прогулялись по улочкам города Монополи и сделали эффектный фотосет среди очаровательных старинных домиков одного из кварталов.

Отметим, что в Италии также отдыхают коллеги и друзья Нади – Потап и Настя Каменских, а также ее партнер по дуэту "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив с женой.

 

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