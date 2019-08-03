Надя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхти

Співачка насолоджується сімейним відпочинком з чоловіком в Італії
Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом з коханим чоловіком Володимиром Дантесом вирушила на заслужений відпочинок і радує шанувальників атмосферними знімками і несподіваними подробицями. Пара обрала для відпустки барвисту Італію, де катається на яхті по Середземному морю і гуляє по мальовничих вуличках приморських містечок. Звичайно ж, артистка не упустила нагоди похвалитися своєю розкішною фігурою.
На своїй сторінці в Instagram Надя опублікувала гаряче фото, на якому вона лежить на яхті в ефектному червоному купальнику. При цьому артистка відображена спиною до камери, демонструючи свої пружні сідниці і довгі ноги. Дівчина обернулася до камери і грайливо приклала палець до губ.
"Яхта, серпень
І ми з тобою закохані". - підписала публікацію Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва в Італії (instagram.com/nadyadorofeeva)
Ще один спокусливий кадр вона виклала в сториз свого аккаунта, де також показано "вид ззаду".
Фото: Надя Дорофєєва в Італії (instagram.com/nadyadorofeeva)
Вражені шанувальники скупали Надю в компліментах і попросили постити побільше таких фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
До речі, трохи раніше співачка також поділилася зворушливим фото з чоловіком Володимиром Дантесом, на якому вони зняті зі спини, коли йдуть по вулиці міста. Пара мило тримається за руки і злегка обернулася до фотографа.
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва приголомшила пікантним визнанням про свого чоловіка Володимира Дантеса під час відпочинку в Італії. Її чоловік несподівано оцінив красу місцевих чоловіків.
Також закохані Надя Дорофєєва та Володимир Дантес прогулялися по вуличках міста Монополі і зробили ефектний фотосет серед чарівних старовинних будиночків одного з кварталів.
Зазначимо, що в Італії також відпочивають колеги і друзі Наді – Потап і Настя Каменських, а також її партнер по дуету "Время и Стекло" Олексій Завгородній-Позитив з дружиною.