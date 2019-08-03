Надя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхти

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом з коханим чоловіком Володимиром Дантесом вирушила на заслужений відпочинок і радує шанувальників атмосферними знімками і несподіваними подробицями. Пара обрала для відпустки барвисту Італію, де катається на яхті по Середземному морю і гуляє по мальовничих вуличках приморських містечок. Звичайно ж, артистка не упустила нагоди похвалитися своєю розкішною фігурою.

На своїй сторінці в Instagram Надя опублікувала гаряче фото, на якому вона лежить на яхті в ефектному червоному купальнику. При цьому артистка відображена спиною до камери, демонструючи свої пружні сідниці і довгі ноги. Дівчина обернулася до камери і грайливо приклала палець до губ.

"Яхта, серпень

І ми з тобою закохані". - підписала публікацію Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва в Італії (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ще один спокусливий кадр вона виклала в сториз свого аккаунта, де також показано "вид ззаду".

Фото: Надя Дорофєєва в Італії (instagram.com/nadyadorofeeva)

Вражені шанувальники скупали Надю в компліментах і попросили постити побільше таких фото.

Ти ідеально сочетаешься з яхтою!

Ми все ж таки чекаємо фоточку з Вовою в однакових купальниках

Оаооа, обожнюю вас! ви самі круті

Найкраща)

Гарячий горіх

Вооууу

Здорово!!! Вічної закоханості вам

Русалка

Яка малыха

Ти сексі

Ти прекрасна Надя, обожнюю тебе

Надя ти там хоч засмагаєш, треба щоб ти приїхала шоколадкою

Фігура ідеальна

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, трохи раніше співачка також поділилася зворушливим фото з чоловіком Володимиром Дантесом, на якому вони зняті зі спини, коли йдуть по вулиці міста. Пара мило тримається за руки і злегка обернулася до фотографа.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва приголомшила пікантним визнанням про свого чоловіка Володимира Дантеса під час відпочинку в Італії. Її чоловік несподівано оцінив красу місцевих чоловіків.

Також закохані Надя Дорофєєва та Володимир Дантес прогулялися по вуличках міста Монополі і зробили ефектний фотосет серед чарівних старовинних будиночків одного з кварталів.

Зазначимо, що в Італії також відпочивають колеги і друзі Наді – Потап і Настя Каменських, а також її партнер по дуету "Время и Стекло" Олексій Завгородній-Позитив з дружиною.