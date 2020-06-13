Надя Дорофеева в эффектном топе сразила роскошным декольте и осиной талией

Надя Дорофеева во время карантина строго придерживалась правил самоизоляции, певица истосковалась по съемкам и привычному ритму жизни, поэтому она с удовольствием вернулась к работе. Так, артистка показала первые закулисные фото и похвасталась эффектным образом.

Звезда позирует в съемочном павильйоне – на заднем фоне видно сценические костюме, развешенные на стойке. На ней – красный костюм, состящий из топа на замке и брюк. Она засветила роскошное декольте и показала на камеру плоский животик.

В локоны девушки вплетены задорные косички, а на шее красуется массивная цепочка . Макияж яркий, с акцентом на нежно-розовые губы.

Надя Дорофеева демонстрирует образ со съемки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Бэкстейдж", - коротко подписала кадр певица, дав понять, что готовит для поклонников нечто новое и интересное.

В комментариях подписчики Нади завалили ее комплиментами и отметили, что красный ей к лицу.

Тебе идеально подходит, красный цвет,богиня!

Красавица

Очень нравится этот образ

Сногсшибательная мадмуазель

Прекрасна

Идеальная

Очаровательная

Красный рулит!

Шикарная!

Надюша, вы невероятной красоты девушка, вы пример для подорожания, вы красота наций

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева высказалась об изменениях в себе, а также рассказала о том, какие метаморфозы с ней произошли в течение жизни.