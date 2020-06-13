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Надя Дорофеева в эффектном топе сразила роскошным декольте и осиной талией

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Певица показала фото с бэкстейджа

Надя Дорофеева во время карантина строго придерживалась правил самоизоляции, певица истосковалась по съемкам и привычному ритму жизни, поэтому она с удовольствием вернулась к работе. Так, артистка показала первые закулисные фото и похвасталась эффектным образом.

Звезда позирует в съемочном павильйоне – на заднем фоне видно сценические костюме, развешенные на стойке. На ней – красный костюм, состящий из топа на замке и брюк. Она засветила роскошное декольте и показала на камеру плоский животик.

В локоны девушки вплетены задорные косички, а на шее красуется массивная цепочка . Макияж яркий, с акцентом на нежно-розовые губы.

Надя Дорофеева демонстрирует образ со съемки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Бэкстейдж", - коротко подписала кадр певица, дав понять, что готовит для поклонников нечто новое и интересное.

В комментариях подписчики Нади завалили ее комплиментами и отметили, что красный ей к лицу.

  • Тебе идеально подходит, красный цвет,богиня!
  • Красавица
  • Очень нравится этот образ
  • Сногсшибательная мадмуазель
  • Прекрасна
  • Идеальная
  • Очаровательная
  • Красный рулит!
  • Шикарная!
  • Надюша, вы невероятной красоты девушка, вы пример для подорожания, вы красота наций

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева высказалась об изменениях в себе, а также рассказала о том, какие метаморфозы с ней произошли в течение жизни.

Автор: Lite

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