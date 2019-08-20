"Надо еще ниже": Каменских восхитила поклонников тренировкой для упругих ягодиц (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Некоторые поклонники Каменских отметили, что она не совсем правильно выполняет упражнение

Настя Каменских продолжает мотивировать и одновременно восхищать своими тренировками. Следует отметить, что в последнее время украинская исполнительница все чаще и чаще делится с поклонниками подобными видео. Ведь Настя неоднократно обещала многотысячной армии поклонников более активно развивать свои блоги в соцсетях. Певица делится моментами своей жизни. И наиболее часто это именно тренировки. К примеру, не так давно Каменских восхитила утренней пробежкой на рассвете в ботаническом саду Киева!

И вновь Настя поделилась моментом во время тренировок в столичном ботсаду. Отметим, что Каменских тренируется с персональным тренером, который также часто появляется на ее фото и видео. И кстати, Потап и Настя тренируются у одного тренера. Однако на данный момент Потап активно колесит по Украине с концертами.

Так, на своей instagram-страничке Каменских опубликовала новое видео с тренировки. При этом певица показывает, как же тренирует свой “орешек”. То есть упражнение для упругих ягодиц. Отметим, что Настя выполняет упражнение с популярным сегодня “снарядом” - фитнес-резинкой. Вместе с тренером они поднимаются вверх по лестнице. И заметно, что Насте тяжело.

Видео: instagram.com/kamenskux

Как обычно, свой новый пост Каменских сопроводила информативной подписью. Исполнительница призналась, что у нее на данный момент очень загруженный график. Но она всегда старается отыскать в нем место для физической нагрузки.

“Друзья, сказать честно, у меня сейчас афигительно плотный график! Очень много гастролей. И как только у меня появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься Андреем Хомицким”, — комментирует Настя.

Конечно же поклонники Каменских не смогли пройти мимо ее нового поста и также поспешили прокомментировать его:

“А как только у меня минутка свободная есть, я пью))”

“Попа как у Ким”

“Настя сачкует. Ниже надо ниже”

“Настя попы показывет, а не приседает”

“Люблю Вас Настя с Потапом! Счастья Вам и любви”

“Давай деточек уже с Потапом”

“Не глубокий присед у нее, а тренер красавчик)”

“Настя, ти молодець”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Каменских уже показывала тренировку для крепкого "орешка". Только тогда занятия проходили в спортзале. Также с тренером.