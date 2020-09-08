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Надежда Мейхер прокомментировала свое выступление на "Танцах со звездами": БДСМ-щики со стажем

Вторник 08 сентября 2020 16:44
Надежда Мейхер прокомментировала свое выступление на "Танцах со звездами": БДСМ-щики со стажем
Надежда Мейхер (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Марина Настевич

Певица заявила, что готова влюблять зрителей в себя и своего партнера

Второй прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами" состоялся 6 сентября - на этот раз зрители уже могли голосовать. По результатам выпуска проект покинула пара Дмитрия Танковича и беременной Илоны Гвоздевой. А вот экс-"виагрянка" Надежда Мейхер очутилась среди лидеров эфира.

Певица и дизайнер со своим партнером Кириллом Васюком завели зал горячим исполнением самбы. На своей странице в Instagram артистка поделилась видео выступления и выразила свое мнение о нем.

Отметим, что наряды для выхода на паркет они тоже выбрали весьма откровенные - так, Надежда была в кожаных топе и трусах, которые дополнили рукава в сеточку и полупрозрачные брюки-клеш с бахромой.

Сама Мейхер шутливо окрестила их номер, как "танец БДСМ-щиков со стажем".

"Мы с Кириллом танцевали не просто Самбу. Хотелось показать взаимоотношения взрослых, самодостаточных людей, которые не стыдятся показать флирт и эротику... Это неотъемлемая часть жизни многих не закомплексованных в проявлении чувств людей... И в каждой программе нам хочется показать разные настроения истории из жизни каждого из Нас, Вас... Мы готовы интриговать, завораживать, влюбляться и влюблять в себя. Мы готовы, и страстно желаем делиться с Вами Нашей неуёмной энергией", - поделилась исполнительница.

Надежда Мейхер прокомментировала свое выступление на &quot;Танцах со звездами&quot;: БДСМ-щики со стажем

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк исполнили сексуальную самбу на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Поклонники по достоинству оценили страстный танец Надежды, судя по оставленным под постом комментариями.

  • Безумно Жарко!!
  • Танец с тайными желаниями
  • Надюшка,вы Богиня!!!
  • Ну что говорить...супер девочка
  • Уау вы просто огонь! Пожар!!!
  • Надя супер захопили
  • Надежда, Вы невероятная женщина!!!
  • Все супер!завараживает,и наряд тоже очень крутой.Надежла браво!
  • Ваууууу, божественно

Надежда Мейхер прокомментировала свое выступление на &quot;Танцах со звездами&quot;: БДСМ-щики со стажем

Скриншот комментариев

Напомним,что ранее Алена Шоптенко вступилась за Олега Винника и ответила всем, кто раскритиковал выступление их пары на "Танцах со звездами 2020".

Также Alyona Alyona зажгла на Танцах со звездами, но судьям это не понравилось.

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