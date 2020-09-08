Надежда Мейхер прокомментировала свое выступление на "Танцах со звездами": БДСМ-щики со стажем

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Певица заявила, что готова влюблять зрителей в себя и своего партнера

Второй прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами" состоялся 6 сентября - на этот раз зрители уже могли голосовать. По результатам выпуска проект покинула пара Дмитрия Танковича и беременной Илоны Гвоздевой. А вот экс-"виагрянка" Надежда Мейхер очутилась среди лидеров эфира.

Певица и дизайнер со своим партнером Кириллом Васюком завели зал горячим исполнением самбы. На своей странице в Instagram артистка поделилась видео выступления и выразила свое мнение о нем.

Отметим, что наряды для выхода на паркет они тоже выбрали весьма откровенные - так, Надежда была в кожаных топе и трусах, которые дополнили рукава в сеточку и полупрозрачные брюки-клеш с бахромой.

Сама Мейхер шутливо окрестила их номер, как "танец БДСМ-щиков со стажем".



"Мы с Кириллом танцевали не просто Самбу. Хотелось показать взаимоотношения взрослых, самодостаточных людей, которые не стыдятся показать флирт и эротику... Это неотъемлемая часть жизни многих не закомплексованных в проявлении чувств людей... И в каждой программе нам хочется показать разные настроения истории из жизни каждого из Нас, Вас... Мы готовы интриговать, завораживать, влюбляться и влюблять в себя. Мы готовы, и страстно желаем делиться с Вами Нашей неуёмной энергией", - поделилась исполнительница.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк исполнили сексуальную самбу на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Поклонники по достоинству оценили страстный танец Надежды, судя по оставленным под постом комментариями.

Безумно Жарко!!

Танец с тайными желаниями

Надюшка,вы Богиня!!!

Ну что говорить...супер девочка

Уау вы просто огонь! Пожар!!!

Надя супер захопили

Надежда, Вы невероятная женщина!!!

Все супер!завараживает,и наряд тоже очень крутой.Надежла браво!

Ваууууу, божественно

Скриншот комментариев

Напомним,что ранее Алена Шоптенко вступилась за Олега Винника и ответила всем, кто раскритиковал выступление их пары на "Танцах со звездами 2020".

Также Alyona Alyona зажгла на Танцах со звездами, но судьям это не понравилось.